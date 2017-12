Další varování českým euroskeptikům: Odchodem z EU si Británie zadělala na obrovské problémy, varuje Barnier

Barnier uvedl, že velmi lituje rozhodnutí Británie odejít z Evropské unie. Zdůraznil, že od začátku poukazuje na to, že "britské rozhodnutí odejít z EU bude mít důsledky - lidské, sociální, ekonomické, fiskální, finanční, technické, soudní. Pořád doporučuju, aby je nikdo nepodceňoval."





S každým dalším dnem se ukazuje, jak drasticky nepřipraveni byli britští euroskeptičtí politikové na odchod Británie z Evropské unie, jak jsou obrovsky nekompetentní a jak se ani do této chvíle nejsou schopni zbavit iluze, že odchodem z EU "nebude Británie muset dodržovat žádné evropské normy, ale bude mít stejné výhody z přístupu do EU jako dosud, protože oni potřebují nás víc než my je".



Británie si nebude moci udržet přístup svých finančních institucí na evropský trh. Londýnská City, finančnické středisko, které financovalo velkou část Evropské unie, ztratí svá tzv. "pasová práva" a nebude už moci obchodovat na území Evropské unie v eurech. Finanční operace se přesunou z Londýna do měst v Evropské unii, jako je Frankfurt, Dublin, Amsterdam a Paříž.





Britská vláda se dosud ukájela představou, že se jí podaří přesvědčit Brusel, aby umožnil i nadále Británii přístup na evropské finanční trhy. Michel Barnier, vyjednavač EU pro brexit, právě zdůraznil, že to je nemožné.



Barnier také dodal:



- Během dvouletého přechodového období po březnu 2019 by mohla být dojednána obchodní dohoda Británie s EU, ale tu bude pak muset ratifikovat více než 35 regionálních a národních parlamentů.



- Británie nemůže zastavit brexit sama. Zrušení brexitu by vyžadovalo souhlas všech 27 členských zemí EU. Toto je názor, který je v přímém konfliktu s názorem jednoho z autorů článku 50 Lisabonské smlouvy o odchodu členské země z EU, lorda Kerra.



- Británie bude muset během dvouletého přechodového období dodržovat všechny předpisy Evropské unie, včetně nově schválených.



- Británie si bude moci začít vyjednávat obchodní dohody s mimoevropskými státy během dvouletého přechodového období, avšak nemohou během této doby vejít v platnost. Toto právo je zcela teoretické, protože jiné země nemohou začít vyjednávat obchodní dohodu s Británií, dokud nebudou vědět, jakou obchodní dohodu získá Británie s EU.





Během přechodového období bude muset Británie dodržovat "kompletní architekturu" všech předpisů EU, bude i nadále podrobena Evropskému soudnímu dvoru,bude muset umožňovat volný pohyb obyvatelstva a respektovat politiku společného evropského rybaření.



Barnier zdůraznil, že Evropská unie nesleví ze svých pravomocí zavádět předpisy a bude silně bdělá a ostražitá vůči britským pokusům konkurovat Evropské unii nižšími daněmi či chabějšími normami.



Pokud Británie neustoupí, dostaví se následky, řekl Barnier: "Nepřijmeme regulační konkurenci a oslabování sociálních práv, ekologických práv, spotřebitelských práv ani oslabování fiskálních předpisů. Ani útok na finanční stabilitu. Nepřijmeme chlórovaná kuřata ani další výrobky, které neodpovídají našim potravinářským normám."



Barnier dodal, že v důsledku britského rozhodnutí přestat respektovat Evropský soudní dvůr a zrušit volný pohyb obyvatelstva, jedinou možností je uzavřít s Británii podobnou obchodní dohodu, jako s ní má Kanada od roku 2016. Ovšem tato obchodní dohoda se netýká služeb, a 80 procent britského vývozu jsou služby, neboť Británie už dnes skoro nic nevyrábí.



Barnier poukázal, že si o těchto věcech rozhodla Británie sama.



