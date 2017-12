Polská vláda zuří, že EU zahájila kroky proti jejímu potlačování nezávislého soudnictví

21. 12. 2017





Polská vláda strany Právo a spravedlnost obvinila Evropskou komisi z politicky motivovaného útoku, poté, co EK zahájila proces, v jehož rámci může být Polsko zbaveno hlasovacích práv v Bruselu. Jde o tzv. "reformu soudnictví", která ohrožuje nezávislost polských soudů.



"Během posledních dvou let byl přijat podstatný počet zákonů, celkem třináct, které vážně ohrožují nezávislost soudnictví a oddělení moci," řekl viceprezident komise Frans Timmermans reportérům v Bruselu. "Soudní reformy v Polsku znamenají, že je polské soudnictví nyní pod politickou kontrolou vládnoucí většiny. Soudnictví ztratilo nezávislost a vyvstávají vážné otázky ohledně efektivní realizace zákonů Evropské unie."

Interesująca rozmowa reportera TVP Info (Miłosz Kłeczek?) z senatorem Jackowskiem. Senator nie musi nic mówić. pic.twitter.com/tcZG4xwWGN — TVΠ Korea (@tvpiKorea) December 20, 2017

Timmermans dodal: "Děláme tohlo pro Polsko, pro polské občany."Nový polský premiér Mateusz Morawiecki napsal na Twitteru, že Evropská komise zahájila proti Polsku proceduru, která "je svou podstatou politická, nikoliv právní.""S těžkým srdcem jsme se rozhodli iniciovat článek 7.1," řekl Timmermans. "Fakta nám ale nedávají jinou volbu." Očekává se, že nejméně 22 z 28 členských zemí bude nyní hlasovat ve prospěch návrhů Evropské komise. Brusel je si jistý, že rozhodnutí bude podpořeno.Nejvážnější možnou sankcí by bylo suspendování hlasovacích práv Polska v institucích EU a potenciálně zastavit finanční dotace EU do Polska. To by ale vyžadovalo jednohlasné schválení členských zemí. Maďarská pravicová vláda se vyjádřila, že to nikdy nepodpoří.Zsolt Semjén, náměstek maďarského premiéra, okamžitě charakterizoval toto rozhodnutí jako "bezprecedentní a ostudné" a opakoval rozhodnutí premiéra Viktora Orbána jakékoliv protipolské sankce blokovat.Polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski řekl ve středu v televizi, že rozhodnutí aktivovat článek 7 proti Polsku je "pokusem Polsko stigmatizovat a odsunout ho stranou při klíčovém rozhodování v EU.""Polská pověst a vliv Polska v Evropské unii už utrpěly za vlády strany Právo a spravedlnost, takže mezinárodní důsledky rozhodnutí Evropské komise budou omezené, ale domácí dopad bude výraznější," řekl Piotr Buras, ředitel varšavské kanceláře Evropské rady pro zahraniční vztahy."Státní propaganda bude toto rozhodnutí líčít jako nepřátelský čin zahraničních utlačitelů, zaměřený proti polské demokracii a suverenitě. Posílí to narativ o Polsku jako o pevnosti v obklíčení a o tom, že Západ Polsko zradil."Státní televize, kterou ovládá strana Právo a spravedlnost, vysílala titulek: "Timmermans chce Polákům odebrat jejich právo zreformovat vlastní zemi".





