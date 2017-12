Jak má možnost ten nůž vzít do ruky pořeže se...

Politický autismus prostřednictvím prezidentské volby

22. 12. 2017 / Bohuslav Binka

Miluji autismus. V současnosti je v krajině mého dohledu perfektně nasvícený u dvou skupin (obě mám vlastně rád a tak mě bolí dvojnásob). Autismus první skupiny (pravdoláskaři) - ta potřeba vidět svět v kategoriích dobra a zla vede k tomu, že si jedou buď Hilšera (fakt sympaťák, fandím mu do budoucna v politice) nebo Fischera a stejně jako v předchozí prezidentské volbě chtějí v prvním kole volit srdcem. Díky té minulé volbě srdcem se do druhého kola dostal KS, který nemohl Zemana porazit. A teď si to zopakujeme, protože budeme volit Fischera a Hilšera, riskneme si, že Drahoš (jediný, kdo to Zemanovi může dát) do druhého kola nepostoupí a Zemana si zopakujeme.



Druhá autistická skupina jsou levicoví radikálové v Zelených (zase je mám rád) - ti jsou přesvědčeni, že někde mezi "zelenými" existuje skupina lidí jako jsou oni, že víc zelených je aktivistických a levo-radikálů než těch ostatních a Zelené v ČR uděláme tím levo-aktivismem.

Nic proti kritice kapitalismu, nic proti levo-aktivismu, ale žádný ten bazén levicově-zelených voličů tu není. Já vím, že je vás dost v Zelených, ale není vás dost a dalších deset let nebude mimo tu stranu. Takže Zelené teď táhnete od možnosti ovlivňovat politiku.

Takže pravdoláskaři tu budou mít zase na dalších pár let Zemana a radikální-levice-zelená bude mít zelenou politiku reprezentovanou nějakým Topkařem nebo jejich někým ze strany, která vznikne s Topky. Ale bude tu hezky autisticky teplo a příjemně.

///Autismus myslím pouze v přeneseném slova smyslu, žádného autisty, se tím nechci dotknout!/// Někdy mi ta skupina (jak jí mám fakt jinak rád) připadá jako dítě a volby jako nůž. Jak má možnost ten nůž vzít do ruky pořeže se. A podruhé zase, a potřetí zase.

