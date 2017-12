Já už budu hodný, aneb Naposledy k volbám

22. 12. 2017 / Richard F. Vlasák

Poslední dny na mediální scéně ohledně prezidentské kampaně mne nemohou nechat v klidu. Duel - Topolánek vs. Drahoš. Drzost pana Topolánka, který tvrdí, že zapříčinil pád kmotrů za pana Fialy je do nebe volající. Za prvé kmotři ještě nejsou mimo hru, dnes vesele podnikají na příklad s Čínou. Dodnes nezapomenu setkání jednoho nejmenovaného "kmotra" s panem Klausem a Zemanem v budějovickém hotelu Zvon, to už byl pan Topolánek politicky "po smrti". A že by bylo po kamarádech kmotrů se mi zrovna nezdá, z Číny se nemusí ani státním speciálem nazpátek - kdo má uši k slyšení, slyš:-)

Z místa novináře jsem odešel také kvůli tomuto "kmotrovi", anonymy s výhrůžkami a žertovným obsahem jsem dostával ještě za pana "čistého" Petra Nečase a pan Dr. Kuba, jak se říkalo pravé ruky tohoto knížete bez rodokmenu, se stal ministrem rovněž za Pana Nečase-Nagy. Inu, to je pan Topolánek vyřídil, to se kmotři polekali, jen co je pravda. Kdyby kmotři byli díky panu Topolánkovi na vymření a Deník nekoupila Penta, tak jsem dodnes komentátorem, ale to bych nestudoval v Lipsku a Basileji. Takže vlastně, díky Mirku. Drahošova voda na Horáčkův mlýn. Jeden ze spolupracovníků pana Drahoše zkopíroval výrok pana Horáčka. Ano, stávat se to nemá a jmenovaný plagiátor se prostřednictvím pana Drahoše omluvil. Jenže panu Horáčkovi to nestačí, ještě si, cituji iDnes: "přisadí", když říká, že se mu to stává ze strany pana profesora často. Jednak to není pravda, jednak je pozoruhodné, že se podobná informace objevuje právě na internetových stránkách média, které patří panu Babišovi. Nadšení z pana Fischera. Nežiji naštěstí v "drahošovské bublině" a tak vidím, jak plno mých přátel i lidí velmi blízkých sdílí nadšení pro pana Pavla Fichera. Na jednu stranu chválím jejich nadšení, na druhou se bojím o výsledek voleb. Výrok z Blanska je pro mne jasné "stop", nepotřebuji na Hradě mít někoho, kdo používá logiku "šovénů" a zastaralých prvků katolické dogmatiky, stačí mi Tomio v poslanecké sněmovně a sjezd jeho kamarádů ve městě, kde tolik lidí zemřelo právě v boji s fašismem. V mnoha ohledech se z pana Fichera radují právě ti, kdo volili K. Schwarzenberga. Že to je cesta ke zvolení pana Zemana, je jasné. Psychologicky podstatný rozdíl mezi protivníky pana Zemana vytvoří falešnou jistotu jeho vítězství. A jak víme z parlamentních voleb, lid se přidává k vítězi. Pokud se moje předpověď splní, prosím všechny příznivce pana Horáčka, Fischera a Topolánka, aby si nestěžovali a radovali se se mnou nad vítězstvím pana Zemana. Ale už mlčím –jednak by byla škoda, aby se protikandidáti mezi sebou rozhádali, a pak nastává čas Vánoc, milujte dítě z jeslí a doufejte ve vítězství světla, jež tma nepohltí...

