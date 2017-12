Stejné důvody pro nespokojenost obyvatelstva v Anglii jako v Česku

17. 12. 2017





Slavný britský profesor ústavního práva Vernon Bogdanor recenzuje v deníku Financial Times knihu WTF (česky asi A do prdele!) od neméně slavného ekonomického analytika a televizního komentátora Roberta Pestona (jen na Twitteru má Peston 892 000 followers):



Vernon Bogdanor on WTF in @FT pic.twitter.com/pGRdeDYD1k — Robert Peston (@Peston) December 16, 2017

Z knihy vyplývá, že Británii i Českou republiku destabilizuje v současnosti zjevně totéž:



Hlavním problémem je vzájemné nepochopení mezi různými sociálními skupinami - vzdělanými příslušníky společnosti, kteří mají prospěch z globalizace, a nekvalifikovanými občany, kteří zastávají názor, že je systém proti nim záměrně nepřátelský a zaujatý. Peston zdůrazňuje tři témata: dlouhodobé zanedbávání oblastí a lidí v krizi, zhoršující se nerovnost a vnímaná nespravedlnost finanční globalizace.

Peston právem poukazuje na to, že zásadním hospodářským problémem Británie je chabá produktivita. Nezaznamenává však, že hlavní součástí tohoto problému je nedostatek kvalifikace u 18-21 letých, kteří nestudují na univerzitě.



Peston je přesvědčen, že sociální soudržnost vyžaduje přijetí keynesovských finančních půjček pro financování infrastrukturních projektů a odmítnutí politiky škrtů. Domnívá se, že řešením musí být posílení odborů, protože tak chválená "flexibilita pracovního trhu" vedla ke snížení platů pro zaměstnance a k astronomickému zvýšení platů pro ředitele podniků.



Podobně jako hlavním problémem v ČR v současnosti je neexistující strašák invaze muslimů a uprchlíků, v Anglii je obdobným iracionálním problémem brexit. Ten povede k dalším zchudnutí už tak chudých občanů anglické společnosti a zhorší národovecký šovinismus a sociální propast mezi třídami. V roce 1975 předpověděl britský politik Roy Jenkins, že "kdybychom odešli z Evropské unie, octli bychom se v domově důchodců pro upadající národy. Nebyl by to zrovna pohodlný domov důchodců. Nelíbí se mi pohled na to, kdo by byli jeho správci."



Skoro všechno, co píše Peston, platí bohužel úplně stejně pro Českou republiku.

