Al Jazeera vydala další článek o sjezdu fašistů v Praze

Přítomným členům rakouské Strany svobody se dostalo ovací za to, že právě vstoupili v Rakousku do vlády. Marine Le Penová, která nezvítězila v letošních francouzských prezidentských volbách, konstatovala že vstup Svobodných do rakouské vlády je "vynikající zprávou pro Evropu". "Tento úspěch dokazuje, že budoucností jsou národní státy. Evropa zítřka je Evropa národů," zdůraznila. Le Penová požaduje sjednocení opozice proti Evropské unii v rámci koalice Evropa národů a svobody (ENF). To je nejmenší poslanecký klub v Evropském parlamentu, který byl založen r. 2015. Jeho hlavním cílem je uzavřít hranice Evropy před žadateli o azyl."Máme rádi Evropu a proto říkáme, že ji EU zabije," řekla Le Penová v sobotu a požadovala od svých stoupenců, aby pomohli Evropskou unii svrhnout. "Nejsme xenofobové - jsme proti EU, protože jsme přesvědčeni, že je to katastrofálně zoufalá organizace. Migrace je už skoro nesnesitelná. Naše kultury jsou ničeny. Máme rádi rozrůzněnost, ale chci, aby Holanďané byli Holanďany, Češi Čechy, Francouzi Francouzi a Italové Italy."Wilders odmítl islám jako "totalitní ideologii" a varoval, že evropský kontinent "ovládnou muslimové". "Musíme mít odvahu zavést zákaz vstupu do Evropy tak, jak to učinil Donald Trump v USA," řekl Wilders. "Musíme mít odvahu poslat všechny čluny s ilegálními imigranty (jak je nazval, žádní uprchlíci nejsou ilegální, pozn. red.) zpět tak, jak to dělá Austrálie."Wilders také pochválil Českou republiku a ostatní visegrádské země jako "hrdiny", že i nadále odmítají evropské uprchlické kvóty. "Chceme také zůstat pány ve svém domě," dodal.Článek na serveru Al Jazeera připomíná, že Evropská komise ve čtvrtek pohnala Českou republiku, Maďarsko a Polsko k Evropskému soudnímu dvoru za to, že odmítají přijmout svůj podíl žadatelů o azyl.ČR přijala jen 12 z více než 2000 uprchlíků, které měla přijmout."V regionálním smyslu jsou postkomunistické země mimořádně nestabilní. Bylo tomu tak vždycky a nyní se to výrazně zhoršilo se vzniklým pocitem nebezpečí, které údajně zosobňují cizinci a muslimové," cituje server Al Jazeery Jana Čulíka, který pokračuje: "Ve středoevropských zemích je velmi malá imunita vůči xenofobii a v současnosti patří Česká republika a Polsko v tomto smyslu mezi ty nejhorší země. Řekl bych, že to pro středoevropské země není dobrá zpráva, že se kongres fašistů konal právě v Praze."Článek na serveru Al Jazeery také zaznamenává, že proti pražskému kongresu fašistů pokojně demonstrovalo asi 400 osob. Fašisty v hotelu bránilo obrovské policejní nasazení.Stejně jako v sousedním Polsku a Maďarsku, antiislámská a antiestablishmentová rétorika se stala i v ČR v poslední době normou.Sílící populismus pomohl miliardáři a euroskeptikovi Andreji Babišovi stát se po posledních všeobecných volbách premiérem. Babiš také odmítá uprchlické kvóty.Výběr dalších článků, jimiž se ČR díky Okamurovi stává "světovou":