Je česká společnost méně prosociální?

14. 12. 2017 / Vojtěch Polák





V jejich rukou se zřejmě koncentruje světové bohatství. Pravicový koncept přeceňuje význam individua, levicový jej zas podceňuje a proto se mají střídat, proti tomu těžko může něco namítat.





Když to vezmeme z hlediska termodynamiky, pak ke stabilitě takto uspořádaného systému je nutné trvale vyvíjet hodně energie. Zřejmě na tom usilovně musí pracovat všichni, tedy všech 100 % lidí.





Těch výše zmíněných 60 % to dělá asi jen se skřípějícími zuby a s vypětím všech duševních i fyzických sil. Není asi těžké pochopit, že jsou dost vystresovaní a to pak člověk tropí nepředloženosti.





A tak si připadám jako Cato starší, když každou svoji řeč na libovolné téma končím výrokem: Ostatně soudím, že neoliberalismus musí být zničen:)





P.S.: Když občas doučuju obávanou matematiku, snažím se podat předžvýkaný výklad a řešení příkladů tak, jak to vyžaduje škola, student i rodiče. I když považuju za nesmyslné učit (se) to paměťově a bez pochopení. Bohužel jsem ale nepřišel na to, jak zprostředkovat krásu objevování v prostředí, které je k takové snaze vysloveně nepřátelské. Tedy připravovat děti na svět, jak nefunguje.

40% lidí takový problém moc nemá, z toho asi 10% vůbec ne. To budou asi hrdinové neoliberalismu a vůdci lidstva s právem na neomezenou rentu.