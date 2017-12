Channel Four News: Jak se EU podílí na mučení a vraždění uprchlíků v Libyi

13. 12. 2017

Moderátor Channel Four News Krishnan Guru-Murthy: Amnesty International konstatuje, že evropské vlády se podílejí na spiknutí, v jehož rámci jsou mučeni a týráni migranti, kteří se snaží překročit Středozemní moře z Libye. Amnesty obviňuje Evropskou unii, která poskytuje výcvik a financování libyjské pobřežní stráži. Cílem je dostat uprchlíky do pasti a zatknout je. Podle organizace Amnesty International bylo v důsledku akcí Evropské unie uvězněno v Libyii dvacet tisíc lidí. Ti jsou zadržováni v přeplněných a nehygienických vazebních střediscích a táborech. Amnesty International zdůrazňuje, že evropské vlády se podílejí na hrubém porušování lidských práv svou podporou pro libyjské úřady, které často spolupracují s pašeráky uprchlíků. Ti uprchlíky mučí a znásilňují.



Záchranná organizace SeaWatch zveřejnila tyto záběry tzv. "záchranné operace". V záběru se perou příslušníci libyjské pobřežní stráže s uprchlíkem, který pak spadne přes zábradlí lodi a chytne se provazu, zatímco loď rychle odjíždí pryč. Evropa zaznamenala velký pokles počtu uprchlíků, jimž se daří dostat se přes Středozemní moře do Itálie. V prvních 11 měsících tohoto roku počet příchozích uprchlíků ve srovnání s rokem 2016 poklesl o třetinu. EU tvrdí, že většina opatření, která požaduje Amnesty International, se už vykonává a že usiluje o legální přijetí tisíců autentických uprchlíků.

Ve studiu nyní máme Evon Idahosu, aktivistku bojující proti modernímu otroctví v subsaharské Africe a zakladatelky organizace Pathfinders Justice Initiative, jejímž cílem je odstranit vykořisťování žen v rozvojovém světě. Vy pracujete s množstvím uprchlíků, zejména s těmi, kteří jsou navráceni domů. V Africe a konkrétně v Nigérii. Můžete tuto kritiku od Amnesty International vůči Evropě vysvětlit? Mnoho lidí řekne, Podívejte se, Evropa přijala miliony uprchlíků. Jak může být odpovědná za jejich mučení?No, jen loni přijala Itálie asi 180 000 lidí. Stalo se to, že Itálie toho už začala mít dost, spousta Italů s tím bylo nespokojeno, Evropská unie neposkytla Itálii pomoc, kterou Itálie potřebovala, a tak se Itálie obrátila na libyjskou vládu a požádala ji, aby uprchlíky do Itálie nepouštěla a zadržovala je v Libyi. Libyjská vláda ten úkol předala polovojenským jednotkám, což jsou především ti pašeráci, kteří posílají lidi na těch člunech do Středozemního moře. Ti je začali "zachraňovat" a odvážet do vazebních středisek. Rozumím té kritice od Amnesty International.Kolik lidí, kteří se dostávají na ty čluny, končí zpět v domovských zemích? U vás a v Nigérii?No, podle Africké unie, je v Libyii vězněno asi 400 000 - 700 000 lidí. Dosud bylo do Nigérie. kde se soustřeďuje moje práce, vráceno asi 5000 lidí.Proč ti lidé vůbec ze svých zemí utíkají? Jsou to autentičtí uprchlíci? Anebo jsou to ekonomičtí migranti?Je to smíšené. Vidíte lidi, kteří prchají před násilím, na severu země od Boko Haram, ale většina těchto lidí jsou ekonomičtí migranti. Jsou to lidé, kteří přežívají za jeden, dva dolary denně. Maji nulové ekonomické příležitosti. Nezaměstnanost mladých lidí v Nigérii je asi 25 procent. Je to součinnost chudoby, absence hospodářských příležitostí -Takže byste řekla, že morální právo těch migrantů je stejně veliké? Protože prchají před strašlivou chudobou?Absolutně. Absolutně. Každá jednotlivá žena si zaslouží žít životem, který je důstojný, a žít životem, který přináší příležitosti. Jedna věc, která spojuje všechny tyto migranty, je základní úsilí o přežití.Tak co se jim děje?Zaprvé v Libyi jsou lidé, kteří nechtějí být vraceni zpět, což vypovídá o jejich zoufalství a o tom, že ve svých domovských zemích v subsaharské Africe nemají žádnou naději. Jiní byli vráceni do svých domovských zemí přesně do téže situace, v níž byli zranitelní už předtím. Takže jestliže neodstraníte příčiny tohoto problému, jestliže neodstraníte chudobu, absenci ekonomických příležitostí, vždycky se nakonec lidé budou snažit chudobě uniknout.Vy ale pracujete především s ženami, které byly prodávány na sex.Absolutně.Do jaké míry je součástí tohoto pohybu lidí prodej žen na sex?Pokud jde o ženy pocházející z Nigérie, řekla bych, že 80 až 90 procent žen, které odcházejí jsou prodávány na sex. A mnohé z nich to v uvozovkách dělají "dobrovolně". Rozhodnou se to udělat, ale jsou silně podváděny. Nikdo jim nevysvětlí, čeho se stanou obětí. Neznají skutečnost, že po cestě přes Niger a pak přes Libyi budou opakovaně znásilňovány a nuceny mít sex s mnoha tisíci muži.Videorozhovor v angličtině ZDE