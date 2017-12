S kytkami mluvit, lidi zalévat

Kácení model, díl XIII.:

15. 12. 2017 / Karel Dolejší

Za Ježíškem do Betléma tuhle přišly sudičky. Jména jejich byla Alza, Heureka a Kasa. I věštily novorozenému, že doma se prorokem nestane, leč za mnoho a mnoho let ve vzdálené zemi na druhém konci světa začnou v jeho jméně provozovat blázinec. Vážně, namouduši. V Jeruzalémě dodnes ukazují jejich barevné prospekty.

V předzvěděné demokratuře jmenovali stíhaného premiéra, leč problém, a velký, kouká na policii a soudy. Křeček odklání z účtů národních i unijních, leč považují ho za bojovníka se zloději. Bumbal vede bleší cirkus za zvolení carem po všech krajích - a cestou míjí nebilboardy, které s ním absolutně nesouvisí.

Z trůnu, jenž se stal oltářem, zní, ať se novináři učí rusky; říká to ten, co možná samo rozumět, leč mluvit jak massa Bob na (meta)Donu.

Fašisti dohlíží na bezpečnost a komunista, aby policie řádně mlátila.

Přehnali to s inkluzí ve školách a zvlášť povedený produkt prosazuje její zrušení. Kvalifikací na děkana se stala vědecká publikace v časopise, kde vám za peníze otisknou verše vrchního exfinance o odborech či tweety hradního podkoního o ničem.

V té zemi domysleli tvrzení, že pravda neexistuje, nejdál na celém světě. Všichni jsou spokojeni a plni nadějí.

Zadejte největší pitomost, jaká vás napadne - během vteřin Google vyhodí nejmíň jeden článek v místním nářečí, jenž očekávání rovnou překoná. Trh plní poptávku. Poptávku po iluzích.

Požehnaný to kraj, kde s kytkami mluví, lidi zalévají. A s pravdou ořou.

Ježíšek, říkáte? Čmoud, Žid a uprchlík. Sudičky mu zavařily, leč zavinil si to sám. Měl se narodit do tradiční rodiny. Prý nepřizpůsobivě tesařil. Jak nahnědlí řemeslníci, co tvořili koryta, než odjeli na zájezd se šmejdy do prasečáku. Nenechte si zkazit svátek hipsterem kavárenským. Užijte si národně svérázně, jak to má být.

Veselé Vánoce.