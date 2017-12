Fico by se měl stydět, Orbán je už otevřený demagog a fašista

15. 12. 2017

Slovak PM: Human rights are not a travel pass to #EU https://t.co/xLsNvjof9X — EUobserver (@euobs) December 14, 2017

Orbán's government literally launched a state-funded hate campaign against Brussels, with billboards spouting lies like, “Did you know that Brussels wants to settle a whole city’s worth of illegal immigrants in Hungary?” https://t.co/4Rrn6HOCpV https://t.co/B39NAsovZk — Andrew Stroehlein (@astroehlein) December 14, 2017

Slovenský premiér Robert Fico (údajný sociální demokrat!!) tvrdil v Bruselu, že lidská práva nedávají lidem prchajícím z Libye právo vstoupit do Evropské unie. "Žádné lidské právo cestovat do Evropské unie neexistuje a Evropská unie se musí chránit," řekl Fico.Je to demagogie: Nikdo nikdy netvrdil, že by existovalo "lidské právo cestovat do Evropské unie". Podle Ženevských úmluv jsou však všechny státy povinovány poskytovat útočiště lidem prchajícím před válkou a pronásledováním.Je to velmi nebezpečné, protože se může dobře stát, až zase vzniknou ve střední Evropě diktatury, že západní politici řeknou Středoevropanům, až budou zase utíkat před útlakem, že "lidská práva nejsou pasem do Evropy",Viktor Orbán v Maďarsku zahájil oficiální lživou kampaň, v níž přesvědčuje Maďary, že "Brusel chce do Maďarska poslat celé město uprchlíků!"