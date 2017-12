Rozhovor Britských listů 141. Proč vyvolala nesmyslně česká média nenávist proti inkluzi?

15. 12. 2017

Začlenění děti se speciálními vzdělávacími potřebami do normálních tříd prospívá nejen jim, ale obohacuje i běžné děti, kteří se tak učí spolupráci a toleranci k odlišnostem, jichž je dnes tolik zapotřebí v dnešní rozmanité společnosti, v níž žijeme. To říká v rozhovoru s Bohumilem Kartousem Lenka Hečková, matka tří dětí, z nichž jedno má Downův syndrom a chodí v rámci inkluze do normální školy. Rozhovor se vysílá na Regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 15. prosince 2017.

I vy můžete mít na Regionální televizi před vysíláním Rozhovoru Britských listů za velmi rozumnou cenu svou reklamu. Televize má dosah na půl milionu diváků. Napište si o podrobnosti na adresu redakce@blisty.cz.



Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Vážení čtenáři, máme-li ve vydání Britských listů pokračovat, potřebujeme trvalou finanční podporu. K provozu Britských listů je zapotřebí přibližně 60 000 Kč měsíčně. Stačilo by, aby 300 čtenářů přispívalo částkou 200 Kč.



Možná si nemyslíte, že je v českém prostředí Britských listů zapotřebí. (Nenávist, s kterou se setkávají v reakcích některých občanů, však spíš napovídá, že ano.)



Pokud takový názor zastáváte, pak samozřejmě finančně nepřispívejte.



Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.