Nacistická strana v rakouské vládě: Rakousko bude nyní uprchlíkům odebírat mobilní telefony, veškeré peníze a připraví je o právo na zdravotní soukromí

21. 12. 2017

"Austria’s migration policy will now include seizing migrants’ cellphones on entry, stripping migrants of their cash & depriving them of medical confidentiality."

https://t.co/nXx7ehwQiF pic.twitter.com/VjlMWijZZi — Andrew Stroehlein (@astroehlein) December 20, 2017

Nový rakouský kancléř dal protiimigrantské, protimuslimské straně, založené bývalými nacisty, klíčové funkce ve své koaliční vládě. Je to znepokojující vývoj, který ukazuje, co všechno se nyní v Evropě stává "normální",Nacistická Strana svobodných dostala ministerstva obrany a zahraničí. Politická strategie Rakouska vůči uprchlíkům bude nyní znamenat, že se jim po příchodu na hranice zkonfiskují peníze a mobilní telefony a budou připraveni o právo na zdravotní soukromí."Standardní procedurou musí být navracení 'ilegálních imigrantů' (takový výraz neexistuje, uprchlíci nejsou nikdy ilegální, viz Ženevské úmluvy pozn. red.) do jejich původních zemí, vyjádřil se v pondělí pro týdeník Time novopečený rakouský premiér Kurz.Podrobnosti v angličtině ZDE