23. 12. 2017 / Jan Čulík

Po upozornění, že Babišova "nabídka", že ČR bude "financovat pomoc" uprchlíkům v Libyi (protože nechce žádné z nich vpustit do ČR, ač tím porušuje Ženevské úmluvy o uprchlících, jichž je ČR signatářem, tak se vymlouvá touto "nabídkou"), se rovnají jejich, jak na to v minulých dnech upozornila analýza Amnesty International, odvysílal ČRo Plus nyní k této věci informativní a věcný komentář Daniela Veselého . Díky jeho autorovi i šéfredaktorovi Radku Kubičkovi.Je velmi důležité přinášet do českého prostředí věcné informace, aby čeští občané věděli, za co nesou vinu.