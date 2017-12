Donald Trump pohrozil, že státům, které v OSN budou hlasovat proti americkému uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele, odebere dotace

21. 12. 2017





Donald Trump pohrozil že odebere "miliardy" dolarů americké pomoci zemím, které by ve čtvrtek hlasovaly pro rezoluci OSN, odmítající americké uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele.



Trumpova velvyslankyně u OSN Nikky Haley poslala dopis asi 180 ze 193 členských zemí OSN a varovala je, že si "bude psát jména" států, které se ve čtvrtek odváží hlasovat pro rezoluci Valného shromáždění, kritickou vůči Trumpovu rozhodnutí přesunout americké velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma a uznat Jeruzalém, na nějž si činí právo jako na hlavní město i Palestinci, hlavním městem Izraele. Tím Trump zrušil mnoho desetiletí americké strategie vůči Izraeli.

Na středečním zasedání kabinetu Trump výhrůžku od Haleyové ještě zesílil. "Ať si proti nám hlasují," řekl. "Hodně ušetříme. Nám je to jedno. Ale ono to není tak, jak to bývalo, že mohli proti nám hlasovat a my jsme jim pak dali stamiliony dolarů," dodal. "Už nás nebudou dál zneužívat."Varování je cíleno především na země v Africe, v Asii a v Latinské Americe, které se považují za zranitelnější vůči americkému tlaku.Egypt, který koncipoval pondělní rezoluci Rady bezpečnosti OSN, kterou USA vetovaly, je zvlášť zranitelný, protože loni dostal od USA 1,2 miliardy dolarů finanční pomoci.Ale Trumpova výhrůžka bude zřejmě rezonovat i v Británii, která doufá, že se jí po brexitu podaří vyjednat rychlou obchodní dohodu s Washingtonem.Mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN bylo svoláno na čtvrtek kvůli protestu proti americkému vetu na pondělním zasedání Rady bezpečnosti ohledně Jeruzaléma. Rezoluci Rady bezpečnosti OSN podpořilo všech 14 dalších členských zemí Rady bezpečnosti. Rezoluce požaduje, aby všechny země dodržovaly existující rezoluce Rady bezpečnosti o Jeruzalémě, až od roku 1967, v rámci požadavku, že o konečném statutu tohoto města se má rozhodnout při přímém vyjednávání mezi Izraelem a Palestinci.Diplomaté očekávají silnou podporu pro rezoluci Valného shromáždění, která bude nezávazná, navzdory americkému nátlaku, aby se státy zdržely hlasování anebo hlasovaly proti ní. Avšak jeden diplomat z Rady bezpečnosti konstatoval, že Kanada, Maďarsko a Česká republika se asi podrobí americkému tlaku a pro návrh rezoluce hlasovat nebudou.Podrobnosti v angličtině ZDE