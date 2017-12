Náměstek britské premiérky Damian Green byl donucen rezignovat kvůli lhaní o pornografii

21. 12. 2017





Damian Green, první státní tajemník a náměstek premiérky Mayové byl donucen odejít ze své funkce poté, co přiznal, že lhal o tom, že měl na svém počítači v Dolní sněmovně pornografii.



Jeho odchod je osobní ranou pro konzervativní premiérku Mayovou, která ho přivedla do Downing Street poté, co v letošních černvových volbách přišla o parlamentní většinu.



Green ve svém rezignačním dopise dál tvrdí, že si "nestahoval pornografii, ani se na ni nedíval", ale dodal, že se měl vyjadřovat ve svých tiskových prohlášeních "jasněji" a přiznat, že jeho právníci byli v roce 2008 informováni o tom, že policie v jeho počítači nalezla pornografii a že o tom s policií hovořil v roce 2013.





Tajemník britského kabinetu Jeremy Heywood Greena vyšetřoval a dospěl k závěru, že Green porušil "jeden ze sedmi principů veřejného života, jímž je poctivost".



Green je už druhým členem britské vlády, který byl donucen odejít z funkce od té doby, co se ve Westminsteru začaly šířit obvinění ze sexuálního obtěžování žen politiky. Green by také obviněn, že osahával spolupracovnici, ale vyšetřování to jednoznačně neprokázalo.



Nedávno musel ze své funkce odejít konzervativní ministr obrany Michael Fallon za osahávání žen. Tou dobou také rezignovala jedna další konzervativní ministryně kvůli tomu, že vyjednávala s izraelskými činiteli během své návštěvy v té zemi, aniž by o tom informovala britské ministerstvo zahraničí či premiérku.



Podrobnosti v angličtině



