Bude se Aun Schan Su Ťij zpovídat ze spáchání genocidy?

21. 12. 2017

Podle organizace Lékaři bez hranic (MSF) usmrtily barmské ozbrojené síly během prvního měsíce etnické čistky v Rakhinském státě 6700 Rohingyů včetně 730 dětí do pěti let věku. Zdravotnická ředitelka MSF Sidney Wong ale uvádí, že tento údaj je pravděpodobně podhodnocený, protože pracovníci organizace nevyslechli svědky ve všech uprchlických táborech v Bangladéši a protože průzkum nezahrnuje svědectví rodin, které se do Bangladéše nedostaly. Z Rakhinského státu uprchlo před barmskou armádou od srpna letošního roku více než 640 tisíc osob.