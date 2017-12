Brexit a Císařovy nové šaty Theresy Mayové

20. 12. 2017

Přestože Michel Barnier, vyjednavač EU pro brexit, výslovně vyloučil, že by Británie mohla získat "speciální, vlastní mimořádnou obchodní dohodu s EU", protože ji sama vyloučila tím, že Evropské unii dala nesplnitelné podmínky, jako zrušení volného pohybu obyvatelstva a odmítnutí jurisdikce Evropského soudního dvora, euroskeptikové v Konzervativní straně dále o takové obchodní dohodě kupodivu bájí - přestože je Barnier systematicky varuje, už mnoho měsíců že taková dohoda je nemožná. Idiocie britských konzervativců je neuvěřitelná.

Komentátor deníku Guardian Steve Bell v této své kresbě vypracoval variaci na Andersenovy Císařovy nové šaty, spolu s evropským kopnutím Theresy Mayové do prdele. To však nebrání konzervativním euroskeptikům, aby Mayovou a její neviditelnou "dohodu" (Císařovy nové šaty) i nadále nevychvalovali do nebes. .

Vážné varování českým euroskeptikům. Při odchodu ČR z EU by to dopadlo ještě daleko hůř: .

Steve Bell on the PM’s new Brexit clothes. #Strong&Stable pic.twitter.com/qY0oaNwSKZ — JOHN NICOLSON (@MrJohnNicolson) December 19, 2017