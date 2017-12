Možná je to podivná věc pro Štědrý večer, ale...

24. 12. 2017













"Možná je to podivná věc, dělat to na Štědrý večer, ale doporučuju všem, aby si na chvíli zastavili, představili si, že přijdou o člověka, kterého na světě milují nejvíc. Představte si, co byste mu bývali chtěli říct. Pak si dejte chvíli na to, abyste to řekli," píše na Twitteru Brendan Cox, vdovec po britské poslankyni Jo Coxové, kterou zavraždil ultrapravičák týden před britským hlasováním o brexitu v červnu 2016.





— Brendan Cox (@MrBrendanCox) December 24, 2017