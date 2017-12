Tragický incident v Melbourne: Policie tvrdí, že nemá důkaz o teroristickém činu

21. 12. 2017

Australská policie zadržela dva muže poté, co vjeli vozem do davu lidí v Melbourne. Při neštěstí bylo zraněno 14 osob a některé z nich jsou v kritickém stavu v nemocnici. Policie uvedla, že šlo o úmyslný čin, ačkoli je nyní předčasné hovořit o tom, zda šlo o teroristický útok. Podle svědků se řidič automobilu nesnažil šlápnout na brzdu a vjel do davu v plné rychlosti. Australský premiér Malcolm Turnbull na svém twitterovém účtu uvedl, že nyní probíhá vyšetřování tragického incidentu a že jeho myšlenky jsou s těmi, kteří přišli k újmě.

