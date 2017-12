Odborník: Sociální sítě jsou jen podniky, prodávající reklamu. Záměrně nás manipulují zuřivostí

14. 12. 2017



Internetové podniky nás záměrně manipulují ke konsumpci reklamy tím, že nám předkládají na internetu emoce a zuřivost



Etický výbor, pracující pro britskou premiérku doporučuje, aby byly přijaty v Británii nové zákony, které donutí internetové společnosti nést přímou odpovědnost za šíření nenávisti na svých sociálních sítích.



V souvislosti s tímto závěrem interviewoval ve středu rozhlas BBC Jamese Williamse, bývalého pracovníka firmy Google a počítačového analytika.



Ten o tom, jak sociální sítě a nenávistné servery destabilizují společnost, promluvil velmi zajímavě:

James Williams: Problém je, že lidé nazývají stránky, jako je Facebook či Twitter, "sociálními sítěmi". Ve skutečnost jsou to podniky pro prodej reklamy, jejichž jediným cílem je prodávat reklamu co největšímu množství lidí. Dělají to tak, že se snaží získávat naši pozornost všemi nabízením impulzivního, emotivního materiálu, který zaujme naši pozornost. A úplně nejefektivnější z toho je zuřivost.To je příčinou existence nenávistných útoků a šikany na "sociálních sítích". Nové zákony, které by proti tomu chtěly bojovat, se musejí zabývat základním podnikatelským modelem, jehož prostřednictvím tyto firmy prodávají reklamu. Pokud se nebude analyzovat podstata tohoto podnikatelského modelu, nebude žádná nápravná akce efektivní.Reklamní společnosti na internetu si totiž vybudovaly velmi účinnou zuřivost vyvolávající mašinérii. Nestačí se ptát, jakým způsobem tu zuřivost utlumit. Musíme se ptát, jak to udělat, aby tyto reklamní společnosti začaly produkovat něco jiného než zuřivost.Je nutno studovat základní dynamiku podnikatelského modelu sociálních sítí a ptát se, jak a za jakým účelem byl tento model vytvořen. Jaké chování tento model podporuje a jakým způsobem ovlivňuje naše životy a naši společnost.Užitečná by byla transparentnost - kdyby internetové společnosti otevřeně přiznaly, o co vůči veřejnosti usilují a jakými metodami se ji snaží přimět, aby konzumovala co největší množství reklam. Je nutno skryté strukturální cíle internetových firem odhalit a informovat o nich veřejnost.Internetové firmy je nutno donutit, aby otevřeně informovaly veřejnost o svých přesvědčovacích metodách a o svých cílech.Zdroj v angličtině (audio) ZDE (od minuty 39)