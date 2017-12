Vyhození premiérky, pokuta televizi za její práci a růžencový protipotratový štít

Mezitím v Absurdistánu 50:

13. 12. 2017 / Tomasz Oryński

Rekonstrukce vlády byla slibována už po nějakou dobu: kdykoliv chtěla strana Právo a spravedlnost předhodit něco médiím, vždycky prozradila několik spekulací v této věci. Není divu, že opozice už toho měla plné zuby, a vyžádala si hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. Beata Szydło hájila své postavení zuřivě a obviňovala předchozí vlády z neregulérního chování a ze zločinů intenzivněji než kdy předtím. Mně osobně to přesto nestačilo, protože po dvou letech jejího neustálého obviňování předchozích vlád bych byl rád, kdyby některé tyto "zločiny" byly usvědčeny u soudu. Samozřejmě je možné, že všechna ta obvinění jsou nesmyslná a u soudu by neuspěla, což je vlastně pravděpodobné.Projev Beaty Szydło byl přijat její politickou stranou projevy nadšení a podpory. Poté, co ji vyslechli, poslanci strany Právo a spravedlnost usoudili, že není potřeba žádné debaty, takže neposlouchali, co říká opozice, a opustili sněmovnu. Pravicová média bučela: "Beata Szydło's dobrá, ostatní premiéři ŠPATNÍ!!" Všichni ve straně Právo a spravedlnost se předháněli, aby dokázali svým šéfům, že Beata Szydło je nejlepší premiérka všech dob. Když opozice v parlamentě dodebatovala, poslanci strany Právo a spravedlnost se vrátili do sněmovny a jak všichni předpokládali, hlasování o nedůvěře bylo neúspěšné. Protože to všechno byla jen pošetilá hra. Není na opozici vyhodit z funkce premiérku Szydłovou, to může udělat pouze Jarosław Kaczyński.A ten to také udělal, o dvě hodiny později. Takže onoho dne od něj dostala pugét květin a kopnutí do zadnice. Byla nahrazena svým zástupcem. Pravicová média mezitím dostala své instrukce, takže okamžitě začala bučet: "Beata Szydło dobrá, ale Mateusz Morawiecki LEPŠÍÍ!"" Začala tisknout připravené články na oslavu Morawieckého. Byl nám vyprávěn ten dojemný příběh, jak Morawiecki při motivačním projevu, když byl manažerem velké banky, na dotaz, co je jeho hlavní motivací, odpověděl: "Osud Polska". Dověděli jsme se o dilematu, které měl, když mu hostitelka v pátek (!) nabídla s knedlíky maso. Měl velký hlad a nechtěl ji urazit, ale jako katolík musel dodržet půst, a tak jen okousal nádivku a maso nechal na talíři. Je zjevné, že autor těchto "příběhů" je velkým obdivovatelem "Příběhů o Leninovi" od Michaila Zoščenka.Jiná média ale poukazovala na jiné "příběhy o Morawieckém", které stačily k tomu, aby rozdrtily u lidí jakoukoliv naději na možnou změnu (ne že by příliš mnoho lidí v nějakou změnu doufalo). V nedávném rozhovoru s televizí Trwam faráře Rydzyka řekl Morawiecki: "Chceme změnit Evropu. Chci ji znovu pokřesťanštit, protože na mnoha místech se už nezpívají vánoční koledy, kostely jsou prázdné, je to velmi smutné."(Poznámka pro mne: Moc rád bych našel ta místa, kde se dnes v Evropě nehrají a nezpívají vánoční kolegy, upřímně řečeno, jedině tam bych v prosinci nakupoval, a možná bych se tam i na zimu přestěhoval, protože vzhledem k tomu, jaký je dnes vývoj v Evropě, mám plné zuby saturace nákupních středisek vánočními koledami od poloviny listopadu...)A nesmíme také zapomínat na ten nechvalně známý rozhovor pro Deutsche Welle, v němž Morawiecki řekl, že zákon není nejdůležitější (o tom jsme psali ZDE ) A jestliže ještě někdo měl nějaké naděje, podívejme se na Morawieckého vládu: všichni ministři zůstali ve funkcích , i ti nejzkompromitovanější jako Szyszko či Waszczykowski. Jedinou změnou je, že Morawiecki převzal funkci premiéra a Beata Szydło se stala jeho náměstkyní, bez ministerského portfolia. A všichni ministři dostanou zlatý padák 40 000 zlotých (240 000 Kč) za odchod z funkce, protože samozřejmě stará vláda a jejich funkce v ní skončily a oni jsou nyní nově jmenovanými ministři v nové vládě! Někteří lidé poukazují na to, že je fyzicky nemožné, aby Morawiecki pokračoval jako šéf největšího superministerstva vytvořeného speciálně pro něho, a aby zároveň vykonával veškeré funkce premiéra, avšak my všichni víme, že osobou, která ve skutečnosti v Polsku vládne, je Jarosław Kaczyński, takže je úplně jedno, kdo je v současnosti jeho oblíbenou loutkou.Takže proč ta změna? Byl to opravdu jen pokus odvést pozornost veřejnosti od něčeho, co je skutečně důležité? Anebo šlo o něco jiného? Například by to mohla být facka pro prezidenta Dudu. Jeho konflikt s ministrem obrany Antonim Macierewiczem je stále zřejmější - Macierewicz totiž zdá se úplně ignoruje skutečnosti, že podle polské ústavy je prezident vrchním velitelem armádních sil. Bylo mu řečeno, že prezident odmítne přijmout znovu jeho přísahu, přesto to však přijal bez protestů. Podle Romana Giertycha , před deseti lety koaličního partnera Jarosława Kaczyńského a dnes aktivního politického komentátora, to bylo jen Kaczyńského gesto, jímž ukázal Dudovi, že navzdory svým pokusům získat určitou nezávislost zůstává pořád niemandem.Je také možné, že tato změna je nějakou interní mocenskou hrou uvnitř strany Právo a spravedlnost. Kaczyński zrovna nemládne a hovoří se o tom, že má určité zdravotní problémy, a vzhledem k tomu, že strana Právo a spravedlnost bezpečně ovládla polský stát, vnitřní kruh vládců nyní může bez obav zahájit mezi sebou boje, aniž by se jakkoliv musel obávat opozice, která zůstala stranou, mimo kruh moci. Zejména vzhledem k tomu, že se blíží místní volby a ty jsou tradičním způsobem jak odměnit věrné stoupence. A se změnami volebního systému bude na voličích záležet stále méně. Například budou možná zrušeny přímé volby primátorů měst. Podle nových zákonů bude také daleko lehčí volby falšovat. Podle současného zákona je například jedinou zákonnou možností jak platně hlasovat napsat křížek do jednoho z čtverců na volebním lístku. Když se spletete a křížek škrtnete a napíšete ho jinam, hlasovací lístek je dnes neplatný. Napříště na něm ale budete moci škrtat, jak chcete. Otázkou je: jak se zajistí, že někdo nepřeškrtal vaši hlasovací preferenci a nezvolil za vás někoho jiného až poté, co jste vhodili hlasovací lístek do urny?Avšak možná nebude nutné volby v Polsku falšovat. Strana Právo a spravedlnost má stále podstatnou míru volební podpory a zatímco nahrazení "polské matky" postavou "mladého bankéře" možná některé voliče odradí, jsem si jist, že sdělovací prostředky strany Právo a spravedlnost Morawieckého vylíčí v tom nejideálnějším světle. Co se týče ostatních médií, těm se ukáže co proto, a - jak přislíbila Krystyna Pawłowicz - už to začalo. Největší polská zpravodajská televizní stanice TVN byla právě tvrdě pokutována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání za to, že "propagovala nezákonnou činnost a podpořila akce, které jsou hrozbou bezpečnosti státu". Tedy za to, že vysílala reportáže z masových protestů proti akcím strany Právo a spravedlnost loni v prosinci (psal jsem o nich v Britských listech ZDE) . Mimochodem tato pokuta asi 1,5 milionu zlotých (9 milionů Kč) byla založena na "expertíze", kterou vypracoval "odborník" z univerzity kněze Rydzyka . TVN se samozřejmě odvolá. Nejprve půjde k regionálnímu soudu ve Varšavě (ten ovládá strana Právo a spravedlnost od září). Poto se může odvolat k vyššímu soudu ve Varšavě (ten ovládá strana Právo a spravedlnost od července) a než projde odvolání všemi těmito etapami, strana Právo a spravedlnost ovládne i vyšší soud. Mnoho štěstí, TVN.A jestliže proti tomuto rozhodnutí nezmůže nic jeden z největších mediálních koncernů v Polsku, vlastněný americkou firmou, jakou má asi šanci obyčejný občan, že bude moci hájit svá práva? Například, jakmile strana Právo a spravedlnost zavedla předpis, že potratová pilulka na "den poté" se smí vydávat pouze na lékařský předpis a vzhledem k tomu, že stále více polských lékárníků tyto pilulky odmítá prodávat a odkazují se na své "svědomí", polské ženy si začaly ty pilulky objednávat ze zahraničí. Ale zdá se, že růžencový štít, který byl vytvořen před několika týdny na hranicích Polska, funguje, protože zásilky pilulek, jakmile je zahraniční dopravci předají polské poště, zmizí, a polská pošta nezaznamenává, že by je kdy dostala. Zdá se, že ty pilulky končí v jakési černé díře. Právní asociace s názvem Ordo Iuris, která lobuje za zpřísnění protipotratových zákonů, se k této situaci přihlásila jako k svému úspěchu. Prý v důsledku jejich lobbování využívají nyní speciální služby Polska, ovládané stranou Právo a spravedlnosti, nově změněných zákonů, které jim dovolují sledovat občany s cílem "bránit zločinnosti", a tak zjišťují, které poštovní zásilky obsahují antikoncepční pilulky.Co se týče problému přítomnosti cizinců v Polsku, ten lze vyřešit nařízením státu, aby přestal jednat. Podle polské policie bylo její taktikou v Den nezávislosti 11. listopadu "vyhnout se jakýmkoliv konfliktům" - jinými slovy, nebylo jim dovoleno zasahovat, aby nenaštvali skinheady a fašisty. Policie přitom také dělala všechno, co bylo v jejích silách, aby utajila jejich přítomnost. Je zvláštní, že její taktika je úplně jiná, když jde o opozici: v tom případě policie nejprve použije sílu a hned poté brutalitu. To je nejlépe vyjádřeno obrázkem z prosincového každoměsíčního připomínání letecké havárie ve Smolensku, který koluje na sociálních sítích v Polsku se smutným komentářem "Veselé Vánoce - Polsko 2017":Takže v podstatě akční plán je jasný: policie bojuje proti vnitřnímu nepříteli. Proti cizincům bojuje nacionalistická mládež: tento týden například došlo k útoku na kolej, kde žijí zahraniční studenti. Někdy, samozřejmě, dochází k vedlejším škodám, jako v městečku Giżycko, kde byl americký voják tak brutálně zmlácen , že musel být letecky převezen do nemocnice v Německu, kde mu museli zrekonstruovat tvář. Ale, jak konstatoval jeden z předáků polské extremní pravice, "jsme ve válce" , a ve válce jsou ranění a mrtví...Také se připravují akce na pomstu těm europoslancům, kteří hlasovali pro rezoluci kritizující porušování zákonů v Polsku (nacionalisté nedávno spálili jejich loutky). Prezident Duda řekl ve svém nedávném projevu k výročí narození Józefa Piłsudského, že "boje za nezávislost by vůbec bývalo nebylo zapotřebí, kdyby bývalo nedošlo ke katastrofě rozdělení Polska. Přímou příčinou tohoto rozdělení byly nedůstojné apely o arbitráž a zásahy zahraničních mocností, tu chybu už podruhé neuděláme." To je v souladu s narativem strany Právo a spravedlnost, která označuje opozici jako Targowicu (1792) - což v polštině je také synonymum pro zradu.Je v tom smutná ironie. Protože pokud věříme členům samotné konfederace Targowica, pociťovali potřebu zoufalé akce proti ústavnímu puči, proti pokusu změnit polskou pospolitost znásilněním existujících zákonů - to zní jako to, co dnes dělá strana Právo a spravedlnost - a pokud věříme premiéru Morawieckému, mohl byt to být jeden z těch případů, kdy by měl člověk jednat v zájmu dobra vlasti bez ohledu na hranice zákona. Avšak čelnou historickou interpretací je, že Targowica byla spiknutím magnátů, kteří měli pocit, že zůstali pozadu poté, co Polsko vytvořilo první ústavu v Evropě a chystalo se přidat se k nejpokrokovějším zemím v Evropě. Usoudili, že je to hrozba polské národní a náboženské tradici, a proto je podpořila katolická církev. Rozhodli se spojit se s Ruskem, což vedlo k tomu, že Polsko přišlo o svou nezávislost na 123 let. Bohužel to připomíná dnešní jednání strany Právo a spravedlnost dokonce ještě více...* * *Toto je padesáté pokračování tohoto seriálu. Je smutné, jak se to z hrstky pošetilých článků, jejichž cílem bylo zesměšňovat nevýznamné chyby v polské politice, se tento seriál postupně proměnil v kroniku rozkladu demokracie.