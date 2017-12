Polsko jako vyvolený národ a zachránce všehomíra

Mezitím v Absurdistánu 49:

5. 12. 2017 / Tomasz Oryński

Germans no longer belong to the European civilization. It's Asia now. Poland is Europe and we have no problems with Muslims! 万岁波兰!!! pic.twitter.com/WZqcQy4tbZ — Arkadiusz Święcickiن (@arekcwp) December 2, 2017

Článek byl o polských bludech ze dvacátých a třicátých let, kdy byla polská pravice přesvědčena, že se Polsko dokáže stát koloniální mocností. Podle jednoho čtenáře to nebyly bludy, ale reálné plány, a celou druhou světovou válku zahájila Anglie s cílem oslabit Polsko a zabránit mu, aby se stalo celosvětovým impériem a aby dominovalo celé planetě. Je to samozřejmě jen náhodná poznámka, ale takové výroky jsou velmi časté: přesto je tohle jen vedlejší věc. Někdy jde o extremnější záležitosti, jako v případě onoho zjevně popleteného člověka , který tvrdí, že je polským regentem a má vládnout jménem Ježíše Krista. Jeho posláním je převzít celosvětově moc poté, co dnešní politické napětí ve světě skončí jadernou válkou. Podle tohoto našeho samozvaného regenta se pak Polsko stane lucernou civilizace a Poláci vyjdou do světa a budou vyučovat ostatní národy a založí nový světový pořádek:Ještě před několika lety bych odmítl brát tohoto člověka vážně - považoval bych ho jen za jakýsi ubohý pokus o internetové trollování, jenže dnes, kdy Řád Ježíše Krista korunoval Ježíše králem Polska a této akce se účastnili nejvyšší představitelé polské vládnoucí třídy, si už nejsem tolik jist. Znovu se ukazuje, že má pravdu Poeův zákon "Pokud není jasně sdělen autorův úmysl, je nemožné vytvořit parodii extremních názorů tak zjevně přehnaných, aby si to čtenáři nebo diváci nespletli s upřímným vyjádřením parodovaných názorů."Zatím, naštěstí, nepřicházejí známky celosvětové jaderné apokalypsy, takže musí polské pravici stačit obrana Evropy před muslimskou invazí. Polská pravice je tedy nadšena skutečností, že po loňských teroristických útocích musely vánoční trhy v mnoha městech v západní Evropě zavést dodatečná bezpečnostní opatření. Těm opatřením se polští pravičáci posmívají na sociálních sítích a mnoho materiálů k tomuto tématu, jako například tento záběr policejního vozidla, které funguje jako pohyblivý silniční zátaras, dovolující projet tramvajím, je okamžitě zaplaveno komentáři vyjadřujícími škodolibost Poláků. Často se zveřejňují memy, které mají posilovat přesvědčení, že Polsko, protože odmítlo přijmout uprchlíky, je jednou z posledních bašt bezpečnosti v Evropě:





Ale je to opravdu tak dobrý nápad zvát Němce do Polska? Už jsme v této sérii článků psali o polském univerzitním učiteli, kterého tvrdě zmlátilil v tramvaji za to, že tam mluvil německy - telefonoval s kolegou. A to nebyl ojedinělý případ, nedávno skupina skinheadů zaútočila na německé turisty v městě Łódź ze stejného důvodu. A nemusíte ani mluvit nějakým cizím jazykem, pokud nevypadáte správně: v městě Bydgoszcz brutálně zaútočili dva revizoři v autobuse na černošku. Její zločin? Neoznačila si jízdenku.A nemusíte ani být muslim: Ve Vratislavi lidé zaútočili na skupinu tureckých studentů: těm se podařilo utéci a najít útočiště v blízkém obchodě prodávajícím kebab. Před obchodem se shromáždil dav čtyřiceti lidí, házeli kamením a snažili se do něho dostat násilím. Naštěstí pro majitele obchodu a jejich zákazníky se skupina útočníků rozešla poté, co zvandalizovali obchod zvenčí. Policie dorazila až pak, a nemá pocit, že by měla útok klasifikovat jako xenofobní nenávist - prý to byla jen normální hospodská potyčka, přestože majitel obchodu prodávajícího kebab byl šikanován už předtím.Pokrytectví polských nacionalistů je ohromující. Nedávno vyšlo najevo, že účastníci protiimigrantské demonstrace v Polsku přijeli v automobilu značky Vauxhall s britskou espézetkou , z čehož zjevně vyplývá, že pracují jako imigranti v Británii. Před několika dny byl odsouzen rasistický násilník za to, že ohrožoval ukrajinskou prodavačku, že mluví polsky s ukrajinským přízvukem. Byl odsouzen pouze k podmíněnému trestu, takže mu to nezabránilo, aby se vrátil k svému zaměstnání v Německu, které tam bezpochyby získal jen proto, že dokonale mluví německy jako rodilý německý mluvčí.Avšak nejen příslušníci polské extremní pravice nevidí nic špatného na tom, že dělají přesně totéž, kvůli čemu útočí na cizince pracující v Polsku: mají pocit, že je správné, aby své služby vyváželi do zahraničí: nedávno byla v Liverpoolu uvězněna skupina polských chuligánů. Pracovali pro britské neonacistické organizace a nabízeli jim služby toho druhu, že se budou prát jejich jménem s antifašistickými aktivisty. Jsem si jist, že tito chuligáni jsou také přesvědčeni, že stojí na straně práva, protože polská pravice si myslí, že existuje jakási "nacionalistická internacionála". Obávám se ale, že dojde k tvrdé kolizi s realitou. Pro stoupence brexitu, Marine Le Penovou či pro Alternative fuer Deutschland a další pravicová hnutí, které tak vítá a obdivuje polská pravice, jsou polští imigranti také nevítanými cizinci.Samozřejmě, vývoz našich nacionalistů na špinavou práci pro pravicová hnutí v jiné zemi není ničím novým. Radikální ultrapravicový extremista Janusz Waluś byl v Jihoafrické republice odsouzen na doživotí poté, co v roce 1993 zavraždil Chrise Haniho, předsedu komunistické strany a ostrého odpůrce hnutí za apartheid. Polská pravice na něho nezapomněla a letos se stal Janusz Waluś patronem fotbalového mistrovství, které uspořádala ONR, radikální nacionalistická organizace. Ta otevřeně píše na svých internetových stránkách , že odsouzení k doživotnímu trestu pro tohoto vraha je jen známku "komunistické averze" vůči tomuto polskému hrdinovi a že jejich snahy převézt Waluśe do Polska pod záminkou, že by byl v polském vězení, je jen přípravou na jeho propuštění.Další vězněný ultrapravicový extremista - Piotr Rybak, prominentní antisemita z Vratislavi a pořadatel nacionalistické demonstrace, která pozvala Jaydu Fransenovou z ultrapravicové organizace Britain First jako čestného hosta, uvedl v nedávném rozhovoru, který telefonicky poskytl z vězení, kam byl umístěn poté, co porušil podmínky rozsudku, podle něhož má být pod elektronickým dohledem, že "toto už není pouhá bitva, jsme ve válce!" Podle něho jsou dokonce i příslušníci dnešní polské vlády zrádci, protože jednají v židovském a v ukrajinském zájmu. Zajímalo by mě, zda se Fransenová a Rybak seznámili prostřednictvím svého společného přítele Marka Zakrockého, londýnského stoupence organizace Britain First, který poté, co pozdravil nacisticky vztyčenou pravicí a křičel "bílá moc", najel svým automobilem do muslimského majitele jedené malé londýnské restaurace...Není divu, že navzdory národní hrdosti a prohlašovanému absolutnímu pohrdání názory Evropy, si polská pravice povšimla, že image Polska jako pravicové, rasistické a šovinistické země Polsku hodně škodí. Proto si vymysleli nový narativ. A tak vedle zdůrazňování, že "v Polsku se nevyskytují naprosto žádní islamističtí extremisté", se rozhodli bít na buben ohledně toho, že Poláci za druhé světové války chránili židy. Zřejmě si myslí, že "jestliže přesvědčíme židy, jak jsme na ně byli hodní, začnou nás podporovat v našich protimuslimských akcích". Samozřejmě, skutečenost, že Polsko má v Yad Vashemu největší množství stromů, je něco, na co bychom neměli zapomínat, ale obraz, jako obvykle, není prostě tak černobílý. Proto polská pravice reaguje zuřivě na jakékoliv zmínky o případech, jako byl protižidovský pogrom v Jedwabnem , anebo proč polský film Ida , který získal Oscara, polská pravice nepřivítala. Ta ho totiž považuje za film, který ukazuje Poláky jako antisemity a tu cenu mu dal Hollywood, jemuž "dominují židé". Poláci prý antisemité vůbec nejsou.Otec Tadeusz Rydzyk, mediální oligarcha a vlivná veřejná osobnost, dostal velkou finanční částku na podporu narativu, že Poláci za druhé světové války židy zachraňovali. Celé Rydzykovo mediální impérium udělalo v poslední době podstatný obrat - po mnoha desetiletích, kdy bylo proslulé svými antisemitskými tirádami, začalo být najednou velmi proizraelské. Nejprominentnější jeho antisemitští "experti" byli z rozhlasu vykázáni a konspirační teorie o židech, kteří vládnou světu, se tam už nepodporují. Polsko za vlády strany Právo a spravedlnost se snaží velmi usilovně se zbavit pověsti, že je to antisemitská země, i když názory na to, zda je to úspěšné, se různí. Po nedávném setkání Jaroslawa Kaczyńského se zástupci židovské komunity vydala Unie židovských komunit v Polsku tiskové prohlášení, v němž informují veřejnost, že schůzka se konala proto, aby se na ní jednalo o problému rostoucího antisemitismu v Polsku: "Během upřímného a otevřeného rozhovoru, který trval přes hodinu, vyjádřili zástupci Unie své znepokojení ohledně bezpečnosti židovských komunit a budov a ohledně rostoucího problému nesnášenlivosti vůči nejrůznějším menšinám, včetně židů." Poukazovali na rasistická hesla, skandovaná během Pochodu nezávislosti dne 11. listopadu. Avšak Jaroslaw Kaczyński si ten rozhovor pamatuje jinak: Podle něho se "absolutně vůbec nehovořilo o problémech rostoucí polské nesnášenlivosti, ale o rostoucí aktivitě - a to zdůraznili právě zástupci židovské komunity - muslimů, kteří jsou náhodou v současnosti v Polsku. Židé jasně vyjadřovali své obavy z arabské komunity, nikoliv z Poláků."Jestli je to pravda, proč mluvili židé Jarosławem Kaczyńským, předákem polských "vlastenců", a nikoliv s nějakým vedoucím představitelem arabské komunity? Anebo si to prostě Kaczyński všechno popletl a pravdu má Krystyna Pawłowicz, poslankyně strany Právo a spravedlnost, když argumentuje, že muži starší 65 let by neměli zastávat veřejné funkce, neboť jim odumírá mozek (Kaczyńskému je 68). Zjevně ani jí v pětašedesáti mozek nefunguje příliš dobře, protože se vyjádřila velmi podivně na někoho, kdo má doktorát z oblasti práva: během nedávné práce na nových zákonech upravujících soudnictví a volební systém v Polsku uvedla, že "bude hlasovat v souladu se svou stranou, avšak nový zákon je přímo a zjevně v rozporu s ústavou". Zdůraznila, že by ráda poslala nový zákon k ústavnímu soudu, aby ho zrušil. Myslím, že není přesvědčivějšího důkazu, jak šokující je manipulace strany Právo a spravedlnost se zákonem, když i Krystyna Pawłowicz si povšimla, že je nový zákon protiústavní. Pochybuju ale, že by tento zákon skutečně předložila ústavnímu soudu - dnes je to totiž jen fasáda, loutka strany Právo a spravedlnost a ona to ví lépe než kdokoliv jiný. Byla mezi těmi, kdo argumentovali nejdůrazněji, že soudy v Polsku se "musejí změnit", a pokazovala na chyby různých soudců. Takže, jak na to poukázal jeden opoziční poslanec, pokud ji posuzujeme podle jejích vlastních činů, měli bychom asi zlikvidovat všechny univerzity, protože na jedné z nich vyučuje právo zrovna Krystyna Pawłowicz?Ovšem jistě by nyní další osobou, která by měla být vyměněna, měl být ombudsman pro disciplínu ve veřejných financích. Tato instituce vyšetřovala našeho starého známého Bartłomieje Misiewicze , osmadvacetiletého lékárenského asistenta, který udělal obrovskou, ale krátkou kariéru jako pravá ruka ministra Antoniho Macierewicze. Během kontroly vyšlo najevo, že Misiewicz utratil 651 675.99 zlotých za "reklamní činnost", kterou ale ministerstvo schválilo až zpětně. Misiewiczovi bylo nařízeno, aby to vysvětlil, ten požádal o více času, ale nevysvětlil nic. Navzdory tomu byl případ odložen, protože ombudsman rozhodl, že "nedošlo k podstatnějším škodám v oblasti veřejných financí". Avšak zatímco se všichni občané v Polsku soustřeďují na snahy strany Právo a spravedlnost převzít vládu nad soudy a zmanipulovat nadcházející volby, ne že by se nic nedělo v jiných oblastech. Například byl zveřejněn nový důležitý názor na navrhované změny zákona o potratech. Na otázku o ženách, které budou muset rodit drasticky zdeformované a nemocné děti, odpověděl senátor za stranu Právo a spravedlnost Jan Maria Jackowski: "Za to musíte dát vinu přírodě, ne politikům. Tak jsme byli stvořeni, ženy jsou matky a mohou se vyskytnout různé situace. Statisticky řečeno, muži žijí kratší doby a ženy žijí déle. To je diskriminace na základě pohlaví. Měli bychom také zavést nějaký zákon ohledně vyrovnání délky života?"Ano, pane Jackowski. Ukázalo se, že jste pravý křesťan.