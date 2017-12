Pro české euroskeptiky: Miniaturní Irsko s pomocí EU spektakulárně zvítězilo nad Velkou Británií

9. 12. 2017 / Jan Čulík







Velmi poučnou lekcí je historie posledních dní z vyjednávání o brexitu mezi Bruselem, Londýnem a Dublinem. Londýnská vláda byla nucena zcela kapitulovat před požadavkem miniaturní Irské republiky, aby po brexitu byla zachována zcela otevřená hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, a to přesto, že je to pro Londýn v podstatě nemožné a vlastně to anuluje celý brexit. The Irish Times: Irsko právě zachránilo Británii před šílenstvím tvrdého brexitu. Jestliže bude nyní nucena Británie navždy dodržovat předpisy evropské celní unie, proč vůbec z EU odchází? Velmi poučnou lekcí je historie posledních dní z vyjednávání o brexitu mezi Bruselem, Londýnem a Dublinem. Londýnská vláda byla nucena zcela kapitulovat před požadavkem miniaturní Irské republiky, aby po brexitu byla zachována zcela otevřená hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, a to přesto, že je to pro Londýn v podstatě nemožné a vlastně to anuluje celý brexit.





Podmínkou pro uchování otevřené irské hranice je totiž, aby v Severním Irsku i nadále platily všechny hospodářské, zemědělské, sociální a ekologické předpisy Evropské unie. To odmítla schválit severoirská fundamentalistická strana DUP, která nesnese, aby tak vznikla pevná hranice mezi Severním Irskem a hlavním britským ostrovem. Tak se stalo, že Londýn musel přijmout "regulační koordinaci" s Evropskou unií pro celou Velkou Británii. Je to komické, protože celá Británie tak vlastně bude muset dodržovat veškeré předpisy evropského trhu a evropské celní unie, přestože Londýn tvrdí, že z nich odchází.



Ohromující informací je, že občané Severního Irska, jako jediní občané Spojeného království, budou mít právo zachovat si kromě britského občanství i občanství Evropské unie.



Všech těchto spektakulárních úspěchů dosáhlo malé Irsko, které bylo po staletí zotročováno a terorizováno Velkou Británií, vůči Londýnu jen proto, že za sebou mělo celou Evropskou unii, zatímco Londýn, odcházející z EU, nemá na svou podporu nikoho.



Zajímavé ale je, že skotská vláda dlouhé měsíce prosazuje u londýnské vlády, že chce, aby Skotsko setrvalo v jednotném evropském trhu a v evropské celní unii, jenže premiérka Mayová ji v této věci naprosto ignoruje, přestože drtivá většina Skotů hlasovala pro setrvání Skotska v EU.



Potíž je, jak skotští komentátoři trpce poznamenávají, že Skotsko není samostatný stát jako Irská republika, a nemůže se tak spoléhat na podporu evropské sedmadvacítky, jak to spektakulárně mohlo udělat Irsko.



V důsledku neústupného postoje irského premiéra Varadakara (mimochodem, Inda! Představte si, že by premiérem v České republice byl Rom!) stoupla v minulých dnech v Irsku popularita jeho vlády o 11 procent.



Poučení: Česká republika jako člen Evropské unie má sílu. Její zájmy hájí evropská sedmadvacítka. Po případném odchodu ČR z EU by byla Praha stokrát slabší než Londýn a čelila by spojeným zájmům členů Evropské unie. Byla by to opravdu nezáviděníhodná pozice, kterou nezvládá ani šedesátimilionová Velká Británie.





