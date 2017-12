Trumpismus jako celosvětový problém: návrat “biologické” politiky?

Co se děje v USA pražskýma očima

7. 12. 2017 / Kryštof Kozák

Biologická politika vychází z principů sociálního darwinismu. Státy vede alfa-samec, nejsilnější samec ze stáda. Pozná se tak, že má nejvíc peněz, nejvíc domů a nejvíc mladých žen. Jeho hlavní úlohou je ochránit nás před agresivními samci z nepřátelských kmenů, kteří by se nás mohli násilím zmocnit a “zotročit”. Před cizáky se naše tlupa brání, co to jen jde. Kromě obranných palisád k nám samozřejmě nikdo nesmí - co by tu asi chtěl? Hlavně, že je tady bezpečno. Sekuritizační teorie a její Kodaňská škola, která už je řadu let stará, to tušila už dávno. Nyní ale vidíme, jakým způsobem je “bezpečnost” propojená s biologicky danými evolučními mechanismy, které podle všeho významným způsobem ovlivňují naši psychiku. A jaké to má politické důsledky. Trump podle všeho není náhoda, volby přece jen pořád o něčem vypovídají. Biologická politika nabízí jednoduché vysvětlení: