O Trumpových válkách na Blízkém východě

7. 12. 2017

Nedávno publikovaný dokument Pentagonu poskytuje ilustrativní pohled na projekci americké vojenské síly na Blízkém východě: Spojené státy mají 8892 vojáků v Iráku, 15298 v Afghánistánu a 1720 v Sýrii, tedy dohromady 25 910 jednotek sloužících k 30. září ve třech válečných zónách. Tolik oficiální údaje amerického ministerstva obrany.

Tyto údaje dalece převyšují předchozí čísla. Nicméně je zavádějící, že samotné ministerstvo obrany do svých statistik nezahrnuje další podrobnosti o počtu amerických vojáků: Jednotky, které se v těchto válečných zónách střídají v krátkých intervalech, a, co je daleko důležitější, počet příslušníků speciálních sil v Afghánistánu, Iráku a Sýrii. V tom případě se celkový počet amerických vojáků blíží 30 tisícům. K tomuto číslu by se měly také přičíst jednotky provádějící vojenské operace v Sahelu, Somálsku a Jemenu.

Zatímco se očekává, že ozbrojené konflikty v Iráku a Sýrii pozbydou na intenzitě po očekávané porážce Daeše, Pentagon počítá s vypuknutím dalších konfliktů v regionu. Vzrůstající počet vojenských základen v zámoří, příkladně obrovská základna pro drony v Nigeru, tento trend potvrzuje.

Tyto skutečnosti je nutno vnímat v kontextu 16 let trvající války proti teroru.

Trumpova éra přichází se změnou přístupu, který prováděl jeho předchůdce (válka na dálku, tj. nasazování dronů a speciálních jednotek a menší důraz na vysílání amerických vojáků do konfliktních zón). Kombinuje intenzivní válčení na dálku a mnohem větší počet amerických vojáků v poli. Nicméně se stále nacházíme na úsvitu Trumpovy éry a můžeme očekávat, že se militaristický přístup amerického prezidenta k Blízkému východu ještě více prohloubí a přinese s sebou nejhorší excesy války proti teroru.

