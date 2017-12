Brexit: Globální mocnosti vyvíjejí nátlak na Brusel, aby EU neposkytla Británii výhodnou obchodní dohodu

10. 12. 2017

Naděje britské premiérky Theresy Mayové, že se jí podaří vyjednat po odchodu Británie z EU jedinečně výhodnou obchodní dohodu, jsou vážně ohroženy poté, co v sobotu večer vyšlo najevo, že světové mocnosti protestovaly v Bruselu proti případné možnosti, že by Evropská unie poskytla Británii zvlášť výhodnou obchodní smlouvu.Jeden činitel z EU uvedl: "Kontaktovala nás celá řada nečlenských zemí EU, které vyjádřily znepokojení a daly najevo, že by to pro ně byl podstatný problém, kdyby měla Británie získat lepší obchodní podmínky, než jaké mají ony." Z toho důvodu vyplývá, že po odchodu Británie z EU v březnu 2019 nemůže získat Británie podobné obchodní podmínky, jaké měla, když byla členem EU.Podeobnosti v angličtině ZDE