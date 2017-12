David Davis: Britská vláda nevypracovala žádné ekonomické analýzy ohledně dopadu brexitu! Nepotřebujeme!

6. 12. 2017

It’s actual real-life political satire - except it’s devastatingly unfunny and every day it’s clearer we’re being led by imbeciles #Brexit #brexshit #proudremoaner https://t.co/FAfuIUICyU

20th Oct 2016: David Davis informs parliament that 51 sector by sector Brexit impact reports were being compiled by the government.



6th Dec 2017: David Davis confirms that no sector by sector Brexit impact reports have been compiled by the government. pic.twitter.com/Ehd70vUPd1 — James Melville (@JamesMelville) December 6, 2017

The Brexit Secretary admitted today that no impact assessments on leaving the EU have been carried out by government despite him telling MPs that over 50 were underway last year. This is strong evidence that he misled the House. pic.twitter.com/jakG7SjJVU — Chuka Umunna (@ChukaUmunna) December 6, 2017





“There were no 58 sectoral impact assessments” says the PM today... but Davis said she had read some of them in October...? — Faisal Islam (@faisalislam) December 6, 2017

1542 Brexit developments so far on day meant to see “sufficient progress”

1. Davis says no impact assessments exist

2. Brexit committee ponders contempt

3. No deal with DUP on regulatory alignment

4. Varadkar says prefer phase 1 talks to go to 2018 than soften language...

...> — Faisal Islam (@faisalislam) December 6, 2017

5. EU officials say Juncker wants to stop UK Government collapse

6. Tory leadership favourite say red lines turning pink

7. Chancellor says Cabinet has not yet agreed end state Brexit

8. EU asking for 15 year ECJ role for citizens rights in UK — Faisal Islam (@faisalislam) December 6, 2017





