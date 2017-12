Umřel tady kluk, kterého jsme znali... Doufám, že se zítra ráno vzbudím...

12. 12. 2017

"When someone close to you actually dies from the cold, it's a bit of a reality check."

This is what it's like to be homeless in the UK, as temperatures drop below freezing. pic.twitter.com/ipTyh6Suty — Channel 4 News (@Channel4News) December 11, 2017

"Umřel tady před dvěma dny kluk, kterého jsme znali. Kvůli počasí. Myslím, že mu bylo teprve 38, nebo nějak tak šíleně málo. Pil, ale zemřel zimou. Prostě se neprobudil.""Nechci tady muset takhle žít venku na ulici. Chci žít v Manchesteru, ale ne takhle na ulici."Reportér: "Jsou k vám lidi vlídnější, když začne sněžit?""Zdá se to být přesně obráceně. Když šíleně leje, lidi vám dávají míň milodarů, než když neprší. Je to podivné, ale je tomu tak."Reportér: "A zhoršilo se výrazně počasí za posledních čtrnáct dnů?""Za posledních čtyři, pět dnů, ano. Sněží. Minus dva, minus tři stupně..."Reportér: "Jak to vydržíte?""Tři spacáky. Není to tak zlé, jak si myslíte. Teda, je to zlé, ale... Mám na sobě troje tepláky, troje ponožky, pět triček, svetry. Tak časem si na to zvyknete.""Takovouhle zimu jsem nezažil od té doby, co jsem byl malej. Nedávno tady umřeli dva dobří lidé. Zimou, víte? Dva lidi, které známe. Když něco takového, někdo, kdo je vám blízký, umře zimou, dost to vámi otřese. Já mám na tomhle místě pocit bezpečí. A lidi, kteří jsou kolem mě, mají na tomto místě pocit bezpečí. Kdybych byl v jednom tom útulku pro bezdomovce, neměl bych tam pocit bezpečí."Reportér: "Takže vy vlastně nechcete do útulku pro bezdomovce?""Když byste nevěděl, s kým tam budete muset spát, tak radši ne. Nebudu vám lhát. Nemyslím tím, že nejsem vděčný za tu nabídku. Raději budu tady spát s klukama. S lidma, kterým můžu důvěřovat. Budu spát klidněji. Nebudu se muset bát, že mi ukradnou tohle nebo támhleto. Proto někteří lidé tam nechtějí spát.""Upřímně řečeno, nemám jinou volbu. Na to si musím zvyknout, víte."Reportér: "Moc velká zábava zvykat si na to to asi není, co?""No, zábava to není, ale... Víte, musím to zaklepat. Doufám, že se zítra ráno vzbudím."