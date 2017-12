John Cleese a Bob Geldof se účastní v Edinburku obří akce na podporu bezdomovců

9. 12. 2017

Více než 8000 lidí bude v sobotu večer v mrazu spát v Edinburku přes noc venku v akci, jejímž cílem je skoncovat ve Skotsku s bezdomovectvím.Je to největší světová akce zorganizovaná skotskou sociálně aktivní organizací Social Bite, kterou podpořili v minulosti George Clooney a Leonardo di Caprio.Před spaním bude lidem číst komik John Cleese a akce se účastní i hudebník Bob Geldof a náměstek skotské premiérky John Swinney.Každý z účastníků doufá, že se mu podaří vybrat nejméně 100 liber, takže celkem by mělo být k dispozici 4 miliony liber.Skotské vládě se téměř úplně nedávno podařilo vymýtit bezdomovectví schválením průkopnického zákona z roku 2003, podle něhož musí být každý bezdomovec ubytován do 24 hodin. Avšak v důsledku škrtů v sociální podpoře pro občany, které provedla londýnská vláda, počet bezdomovců nyní znovu roste a odhaduje se ve Skotsku na 11 000.Dvě velké firmy, které pronajímají domy a byty, EdIndex a Wheatley Group, oznámily, že poskytnou pro bezdomovce 475 nemovitostí.Podrobnosti v angličtině ZDE