Francouzští a alžírští islamisté míří do Afghánistánu

11. 12. 2017

Francouzští a alžírští bojovníci tzv. islámského státu ze Sýrie se připojili ke skupině v severním Afghánistánu, kde militanti zřídili nové základny. Potvrzují to četné mezinárodní i afghánské zdroje.

Je to poprvé, co byla v Afghánistánu zaznamenána přítomnost francouzských bojovníků IS. Analytici mezitím upozorňují, že zahraniční bojovníci z Iráku a Sýrie mohou mířit právě sem.

Je také varovným znamením, zatímco Francie, která od roku 2015 čelí v Evropě nejhoršímu džihádistickému násilí, debatuje o tom, jak se zachovat ke stovkám svých občanů, kteří bojovali v řadách IS na Blízkém východě.

Řada Alžířanů a Francouzů se objevila v okrese Darzab kontrolovaném IS v listopadu. Byly mezi nimi nejméně dvě ženy. Skupina cestovala s tádžickým tlumočníkem a Čečenci a Uzbeky.

Evropské a afghánské bezpečnostní zdroje v Kábulu potvrzují, že mezi bojovníky se objevili francouzští občané - ačkoliv jeden z nich varoval, že "nevíme, jak mnoho jich je".

Obyvatelé sdělili AFP, že zhruba 200 cizinců zřídilo tábor několik set metrů od vesnice Bibi Mariam.

Podle lokálních zpráv v táboře probíhá výcvik sebevražedných bombových atentátníků a výcvik v kladení min.

Bojovníci údajně využívají místní přírodní zdroje, jako drahokamy a kovy, které se pokoušejí těžit.

Několik evropských bezpečnostních služeb je přesvědčeno, že tito lidé cestují přes Tádžikistán.

Podle Pentagonu se v Afghánistánu nachází méně než 1 000 bojovníků IS. Ale rostoucí počet cizinců naznačuje, že IS se snaží zřídit novou základnu pro globální operace.

