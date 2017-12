Havárie v Rakousku snížila dodávky ruského plynu do Evropy o třetinu

13. 12. 2017

Evropa prožívá největší krizi na trhu s plynem od zastavení dodávek přes Ukrajinu v roce 2009. Kvůli havárii v rakouském Baumgartenu byla zastavena zhruba třetina dodávek ruského plynu do Evropy a zejména Itálie je úplně odříznuta od dodávek. Rakouský operátor slibuje do rána obnovit dodávky. Ale pokud se situace vyvine nepříznivě, potvrdí se koncepce EU, podle níž by se dodávky zkapalněného plynu měly stát reálnou alternativou ruského plynu.



Výbuch na plynové stanici v Baumgartenu, v jednom z hlavních evropských přepravních uzlů zemního plynu, proběhl včera ráno. Ruský plyn, který směřuje do EU centrálním tranzitním koridorem přes Ukrajinu, přestal proudit do Rakouska, ČR a Itálie, byly narušeny dodávky z Rakouska do Maďarska a Slovinska. V důsledku výbuchu, k němuž došlo z technických příčin, zemřel jeden člověk a 21 bylo zraněno. Večer rakouský operátor Gas Connect Austria informoval o záměru obnovit dodávky do Itálie, Německa a Maďarska během několika hodin. Alternativní přepravní trasy ruského plynu, plynovody Jamal a Nord Stream, nemají volné kapacity. Nejhorší situace panuje v severní Itálii, která plně závisí na dodávky přes Rakousko a kvůli mrazům zde byla napjatá situace již před havárií. Itálie může řešit případné problémy nákupem zkapalněného plynu přepravovaného tankery - v severní části země fungují tři potřebné terminály schopné zpracovávat kapalný plyn. Má také 16 miliard krychlových metrů plynu v podzemních nádržích. Na situaci v ČR a na Slovensku se havárie neprojevila. Přes havarovaný Baumgarten za normálních okolností prochází denně 164 milionů krychlových metrů plynu. Zdroj v ruštině: ZDE

0