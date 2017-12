Na eurosummitu dochází k hádce o rozdělování uprchlíků

15. 12. 2017

Německo, Itálie a Holandsko ostře zaútočily na pokus prezidenta Evropské rady Donalda Tuska zlikvidovat plán na rozdělování uprchlíků do evropských zemí podle kvót.Tusk označil plán kvót za "konfliktní a neefektivní".Řecký premiér Alexis Tsipras, jehož země je zahlcena velkým množstvím uprchlíků, Tuskovy výroky kritizoval jako "bezcílné, špatně načasované a beze smyslu".

Německá kancléřka Angela Merkelová po příjezdu do Bruselu konstatovala, že v členských zemích EU nemůže existovat "selektivní solidarita". Německo v roce 2015 poskytlo azyl více než 1 milionu uprchlíků a podporuje program rozdělování uprchlíků do dalších zemí EU podle kvót."Potřebujeme solidaritu nejen při regulaci a řízení migrace, ale i vnitřní solidaritu," řekla Merkelová.Tuskův plán zrušit systém kvót podpořily jen tři členské země EU, Maďarsko, Polsko a Česká republika. Slovensko se k nim nepřidalo.Nový premiér ČR Andrej Babiš se vyjádřil, že jakýkoliv pokus vnutit "nesmyslné" kvóty zemím podle většinového hlasování jen prohloubí konflikty v EU. "Nedojde k tomu."Nový polský premiér Mateusz Morawiecki konstatoval, že je potěšen, že opozice Polska vůči vpouštění uprchlíků do Evropy "začíná být přijímána".Polsko, ČR, Maďarsko a Slovensko nabídly 35 milionů euro pro italský projekt ochrany hranic v Libyi. Amnesty International v minulých dnech ostře kritizovala Evropskou unii, že tímto projektem EU financuje mučení, znásilňování a vraždění uprchlíků.Italský premiér Paolo Gentiloni nabídku finanční pomoci přivítal, ale dodal, že visegrádské země přesto budou muset přijmout uprchlíky.Podrobnosti v angličtině ZDE