15. 12. 2017

Americké bojové letouny F-22 vypálily výstražné světlice poté, co dva ruské bitevníky Su-25 pronikly do odsouhlasené bezletové zóny východně od řeky Eufrat v Sýrii. Do incidentu se zapojily dva letouny F-22. Ruské stroje po vypálení světlic zónu opustily.

