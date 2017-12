Stalinský bulvární tisk v Británii skandalizuje poslance, kteří se odvážili hlasovat proti zákonu o brexitu

14. 12. 2017

They certainly should be. Country over party and do not underestimate the bravery this took. pic.twitter.com/LQfc6col7l — David Lammy (@DavidLammy) December 13, 2017

Poslanec David Lammy: Ano, měli by na to být hrdí. Dali přednost své zemi před stranou a nepodceňujte tu odvahu, které při tom bylo zapotřebí:





Daily Mail: JSTE NA TO HRDÍ?



Právě ve chvíli, kdy nově sebevědomí toryové se posunují v průzkumech veřejného mínění kupředu, 11 absolutně sobeckých nespokojenců vytrhlo koberec zpod nohou našich vyjednavačů s EU, zradilo svou šéfku, svou stranu a 17,4 milionů voličů, kteří podpořili brexit a - a to je nejhorší ze všeho - zvýšilo možnost, že se do úřadu premiéra dostane marxista!







Alastair Campbell, někdejší tiskový mluvčí Tonyho Blaira:



Samozřejmě by na sebe MĚLI být hrdí. Postavili se proti zcela nemožné vládě a proti pravicovým sociopatům, jako je [šéfredaktor Daily Mail Paul] Dacre. Prohrávají:



They certainly should be.Standing up to a useless government and right wing sociopaths like Dacre. They’re losing it https://t.co/KdK6eeOWqi — Alastair Campbell (@campbellclaret) December 13, 2017