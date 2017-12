Muslimský ministr ve skotské vládě odsoudil atentát na křesťanský kostel v Pákistánu

18. 12. 2017

Not just saddened but beyond angry at seeing news of attack on a Church in Pakistan. How shameful.



Do these vile extremists have no understanding of the Islamic faith?



Let's put aside the obvious, that Islam says killing one innocent life is like killing whole of humanity — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) December 17, 2017

Attacking Christians?!



During time of Muhammad (pbuh) Muslims were being persecuted by their own people in Mecca. They fled for their own safety to Abyssinia and it was a Christian king (Negus) who offered them sanctuary. It is because of his kindness Islam was able to spread. — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) December 17, 2017

Nejenže jsem smutný, ale víc než rozhněvaný nad zprávou o atentátu na kostel v Pákistánu. Opravdu ostudné.Cožpak tito odporní extremisté vůbec nechápou islámskou víru?Už jen to naprosto banální, že islám učí, že zabít jeden nevinný život je jako usmrtit celé lidstvo.Útočit na křesťany?Za časů Mohameda byli muslimové v Mekce pronásledováni svými vlastními lidmi. Uprchli pro své bezpečí do Habeše a tam jim nabídl útočiště křesťanský král Negus. Právě v důsledku jeho laskavosti se islám měl možnost rozšířit po světě.





Jesus (peace be upon him) is a revered figure in Islam. He is mentioned 25 times in the Quran. An entire chapter of our Holy Book is titled "Maryam" after his mother.



To my Christian friends, I hope you know true Muslims stand with you in peace & solidarity#HopeNotHate — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) December 17, 2017

Kristus (pokoj s ním) je v islámu uctívanou osobu. V Koránu je zmíněn pětadvacetkrát. Celá jedna kapitola v naší svaté knize má název "Maryam" po jeho matce.Mým křesťanským přátelům: Doufám, že víte, že skuteční muslimové stojí s vámi bok po boku v pokoji a v solidaritě.#HopeNotHate