Sportovec bojuje proti neziskovým organizacím kvůli penězům, nejvíce jsou financované neziskové sportovní svazy...

14. 12. 2017





Jakub Janda, skokan na lyžích a nyní též poslanec ODS, by chtěl přesunout peníze z genderu a dalších neziskových témat, kterým nerozumí, do sportu.. Nejvíce peněz do neziskového sektoru ze státního rozpočtu končí na účtech sportovních svazů,