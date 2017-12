Naše politická operetka s rysy shakespearovské tragédie

Přečetli jsme:

13. 12. 2017

Naše vláda odborníků vzniká oficiálně jako menšinová, ale zároveň je to vláda „koaliční“. Jde o koalici v parlamentním systému dosti neobvyklou – koalici premiéra a prezidenta. Prezident si již jednou svou „odbornickou“ (Rusnokovu) vládu sestavil a nechal ji dlouho vládnout i bez důvěry; nyní takovou možnost nemá, přesto se mu daří prosadit některé osoby jemu blízké do ministerských funkcí. A nejen do nich. Mít svého člověka jako vedoucího úřadu vlády také není k zahození. Není nad to mít věci pod kontrolou.

Zvláštností této koalice je to, že dokáže eliminovat jakoukoli odpovědnost. Prezident je ústavně neodpovědný a zároveň veřejnost je soustavně zpracovávaná, že vláda bez důvěry je „plnohodnotná“. Formálně jistě ano, ale vláda je odpovědna parlamentu, který jí může vyslovit nedůvěru. Jak to udělat, když důvěru nezíská? Je to nejen absurdní, ale také to jde to proti základním demokratickým principům: Kdo rozhoduje, musí nést zodpovědnost. Naše veřejnost si asi již zvykla, že se zodpovědností a zodpovídáním jsou naši politici dlouhodobě na štíru.

