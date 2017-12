Jordánsko uspořádá mimořádný arabský summit kvůli Jeruzalému

11. 12. 2017

Jordánsko kvůli otázce Jeruzaléma uspořádá mimořádný arabský summit. Oznámil to v neděli ministr zahraničí Ajman Safadí.

Ministr neupřesnil datum, ale tvrdí, že Rada Ligy arabských států se znova setká zhruba za měsíc, aby probrala politický vývoj ve světle amerického rozhodnutí uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele.

Ministr záměr oznámil na tiskové konferenci po skončení mimořádného zasedání ministrů zahraničí arabských států v Káhiře, které se konalo v sobotu na žádost Jordánska.

Jordánsko vyhlášení Jeruzaléma za hlavní město (pouze) Izraele považuje za ilegální a odmítá je. Arabské státy se odvolávají na rezoluce OSN č. 242 a 338.

Safadí představil pětibodovou strategii vyrovnání se s Trumpovým rozhodnutím.

Plán má předejít tomu, aby další státy následovaly USA, pokud ty přestěhují velvyslanectví do Jeruzaléma. To předpokládá vznik arabské delegace, která by měla navštívit důležitá hlavní města a prosazovala tam dvojstátní řešení blízkovýchodního konfliktu. Poté by měl svět uznat palestinský stát v hranicích před rokem 1967 a s hlavním městem ve Východním Jeruzalémě.

Ammán také vyzval ostatní země, aby vysvětlovaly zbytku světa rizika obsažená ve změně statu quo.

Závěrečné komuniké říká: "Americké rozhodnutí uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele je neplatné a představuje nebezpečné porušení mezinárodního práva a rezolucí Rady bezpečnosti OSN".

Tento krok, míní arabské státy, ukazuje, že USA se rozhodly "vzdát se postavení sponzora a zprostředkovatele blízkovýchodního mírového procesu".

Zdroj v angličtině: ZDE