Německá veřejnost se začíná bát. Avšak pro evropskou bezpečnost není ochotna dělat nic

11. 12. 2017

Nový výzkum ukazuje, že německá veřejnost je stále více znepokojena kvůli bezpečnosti, ale nebere vážně USA jako její záruku - a současně není ochotna platit víc, aby pomohla Evropě Američany nahradit.

Německá Koerberova nadace každoročně publikuje průzkum názorů německé veřejnosti na zahraniční politiku. Tento týden byly zveřejněny výsledky za rok 2017. Obsahují řadu zajímavých zjištění: 74 % dotázaných se domnívá, že je třeba zrušit přístupová jednání EU s Tureckem. 56 % považuje vztahy s USA za špatné nebo velmi špatné. 37 % si myslí, že brexit nemá na EU žádný zvláštní dopad.

Jistě, člověk by měl být s interpretací opatrný. Obyvatelstvo si většinou přeje věci, které se navzájem vylučují - jak názorně ukázala tragédie brexitu. Nicméně lze pozorovat dva širší trendy.

Němci se snaží najít cestu do proamerické Evropy. Podle Koerberova průzkumu jsou vztahy s USA považovány za druhý největší problém - daleko před možným konfliktem s KLDR a hned za uprchlickou problematikou.

Místo USA coby nejdůležitějšího německého partnera zaujala Francie. 34 % Němců si myslí, že by jejich země měla s Američany spolupracovat méně. Když se mají rozhodnout mezi USA a Ruskem, jen o 10 % více Němců je přesvědčeno, že vztahy s Američany jsou důležitější.

Mnoho Němců, kteří vyrůstali s příběhy o vzestupu nacismu, který vyvolal 2. světovou válku, je znepokojeno rasistickou a nacistickou rétorikou zaznívající na druhé straně Atlantiku, a začíná pochybovat, zda chtějí být spojenci takové země.

V důsledku toho Němci mnohem víc než dříve spoléhají na Evropu a zejména na Francii. 90 % Němců chce spolupracovat s Francií, více než s kteroukoliv jinou zemí. Současně si ale 59 % dotázaných myslí, že EU je na špatné cestě a 54 % odmítá Macronův návrh na zřízení ministerstva financí EU.

Průzkum ukázal, že "zajištění bezpečnosti Německa a jeho spojenců" je pro Němce nejdůležitější mezinárodní téma. Většina Němců podporuje myšlenku evropské armády.

88 % má za to, že prioritu by měla mít spolupráce s EU, zatímco jen 9 % si myslí, že prioritou by mělo být partnerství s USA. Nicméně při hodnocení vzájemných vztahů s USA dotázaní kladou bezpečnost na poslední místo v pořadí důležitosti.

Ještě důležitější je, že Němci souhlasí s budováním evropské obrany, ale nechtějí za ni platit. Absolutní většina má pocit, že by Německo mělo udržet obranné výdaje na současné úrovni, tj. 1,2 % HDP - hluboko pod dohodnutou spodní hranicí NATO, 2 %.

Minulý týden se ukázalo, že zřejmě ani jedna z šesti německých ponorek není v provozuschopném stavu. Je tedy užitečné doplnit Koerberův výzkum o bezpečnostní zprávu letošní Mnichovské bezpečnostní konference. Pokud jde o hlavní kategorie vojenského vybavení, Evropa má méně než v letech 1995 nebo 2005. Výdaje na obranu v poměru k HDP vytrvale klesaly. Německo by se nemělo otáčet zády k americkému spojenci, dokud se tento trend nezmění.

