11. 12. 2017 / Štefan Švec

Shell jsou ty benzínky, na kterých obvykle netankujeme. Nechali zabít Kena Saro-Wiwu, ničí deltu Nigeru, prostě tu společnost nemáme moc rádi. Včera jsme ale jeli po sněhu na D1, na 145. kilometru se dětem chtělo čurat, Shellka na dohled, tak jsem si blahosklonně řek: "Dám vám šanci. Půjdeme se k vám vychcat."