Důvod k bytí – není zbytí

Bodláky Václava Duška

7. 12. 2017 / Václav Dušek

Naše hlasy jste dostali k práci, vykutálenci, prozatím ukazujete nezralost, hloupost, povýšenost, závist, pohrdání, bezbřehé plácání a politickou slepotu - začínáte být pro smích. Služte, anebo máte možnost opustit sinekury a zmizet v politickém propadlišti – to, že se někteří zoufalci snaží vrátit na jeviště Politikum je důkazem dutosti volebního uspořádání. Mrákotné figury se spoléhají na zapomětlivost občanstva; vymyté mozky - nedostatkové zboží. Vidíš historické škrholy, nestačíš se divit i novému herectvu pod prapory čistoty, pravdivosti; považ - také s lebkou a zkříženými hnáty. V rukou troufalců leží osud drobné země – kam se hrabou divadelní furianti, pan režisér Macháček by naši současnou komediální partu odsunul do zákulisí k dozrání.