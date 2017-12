Lidský proud: Ai Weiwei zkoumá děsivou situaci migrantů na pochodu

8. 12. 2017

Nový dokumentární film čínského konceptuálního umělce nenabízí jednoduché odpovědi. Projevuje však hluboce dojemnou empatii pro lidi, kteří se stali obětí globální krize.







Čínský umělec Ai Weiwei vytvořil ambiciozní, lidskou a často šokující filmovou esej na téma migrantů a jejich situace v jednadvacátém století. Se svým filmovým štábem cestuje po celém světě a nachází globalizovaný příběh bídy a zoufalství. Jsou to lidé, kteří jsou v tak děsivé situaci, že se vzdali všechno ve svých životech a vydali se na cestu - a tak se stali záhadnými, nejasnými, těžko interviewovatelnými. Není to jen jazyková bariéra. Oddělili se od kulturního kontextu, v němž vyrostli, a nedostali svolení stát se součástí toho kontextu, v němž existuje privilegovaný filmař. Pojivá tkáň rozhovoru neexistuje. Film velmi silně závisí na své vizuální stránce, píše filmový kritik Peter Bradshaw.

Weiwei se nesnaží hledat politická vysvětlení ani politická řešení. Snaží se s empatií pochopit, co to lidsky znamená být migrantem. Často média předpokládají, že chudoba uprchlíků a jejich údajná neschopnost se vyjádřit je jaksi součástí jejich integrální totožnosti - přitom ovšem oni často bývali tak bohatí a vzdělaní jako ti lidé, kteří nyní rozhodují, co s nimi.Ai Weiweiův film je nejsilnější, když je v pohybu a sleduje proud lidí. Nejděsivější je záběr na mrtvé tělo: možná je to dítě nebo dospělý, leží v prachu, je to rozbitá a částečně rozložená mrtvola.Jeden komentátor poukázal na to, že třemi hlavními faktory dnes jsou sociální sítě, doprava a globalizace. Sociální sítě mobilizují disent a rozhořčení rychleji, doprava je dnes levnější než kdy předtím a globalizace vytvořila větší nerovnost a větší povědomí o nerovnosti.Možná čtvrtým faktorem je existence Evropské unie, která je nyní majákem naděje tak, jak jím kdysi bývaly Spojené státy. Ai Weiwei nemá žádné odpovědi, ale aktivně se problémem zabývá, a to hluboce lidským způsobem, a přesvědčivě ukazuje, že migrace sama je způsobena globálními tržními silami, které rozervaly životy lidí způsobem, jak to dělávaly války.Kompletní článek v angličtině ZDE