Britští akademici protestují proti obscénně vysokým platům univerzitních rektorů

6. 12. 2017





Univerzitní pracovníci požadují reformu systému, v jehož rámci si osoby na vrcholu univerzitní pyramidy udělují astronomické platy a zároveň upírají férové platy učitelům na nejnižších žebříčcích pyramidy



Váce než 160 akademiků na univerzitě v Birminghamu protestuje proti vysokému platu a dalším zlatým pobídkám rektora Davida Eastwooda a jeho týmu. Šíří se tak protesty britských univerzitních učitelů proti obscénně vysokým platům univerzitních manažerů. Eastwood si ročně platí 426 000 liber, což je 1 034 571 Kč měsíčně. Má také luxusní univerzitní rezidenci a automobil se šoférem.



Zatímco je průměrný plat vysokých univerzitních manažerů v Británii 82 506 liber ročně (200 000 Kč měsíčně), v Birminghamu je to 163 949 liber ročně (400 000 Kč měsíčně). Sedm vysokých manažerů v Birminghamu dostává plat vyšší než 200 000 liber ročně a 36 manažerů plat vyšší než 150 000 liber ročně.

Celkem dostává 44 nejvíce placených zaměstnanců University of Birmingham ohromujících více než 8 milionů liber ročně z univerzitních zdrojů, praví se v dopise akademiků. Univerzitní učitelé poukazují na to, že rektor Eastwood je členem platového výboru univerzity, která rozhoduje o jeho platu, zatímco instituce zaměstnává největší počet osob s pracovními smlouvami na nulový počet hodin. (To jsou smlouvy, které zaměstnanci nezaručují, že v daném týdnu či měsíci bude zaměstnán.)"Požadujeme reformu systému, aby si vysocí pracovníci univerzit nemohli udělovat astronomické plat a odpírat férové platy lidem na spodu pyramidy," praví se v dopise.V minulých dnech byla donucena odstoupit rektorka Bath University Glynis Breakwellová, která byla nejvíce placeným rektorem v Británii s platem 468 000 liber ročně. I ona byla členem univerzitního platového výboru, který určil její plat.Podobné je to s rektorem Southampton University Christopherem Snowdenem, jehož plat je 433 000 liber ročně.Podrobnosti v angličtině ZDE