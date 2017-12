Češi, kvóty a minulost

8. 12. 2017 / Jaroslav Polák

Původně jsem se již nechtěl k problematice humanitární krize vyjadřovat. Nicméně pokud i veřejnoprávní médium ČT nechá několik minut plejádě politiků zleva doprava omílat jedinou větu: „Kvóty nic neřeší, popř.: Kvóty nefungují“, tak se musím vyjádřit. Za prvé to samozřejmě na Západě každý ví, že jen a jen kvóty nefungují. Zde se jedná o akt solidarity a je nyní evidentní, že naprostá většina českých občanů tento pojem vůbec nezná. Za druhé počet relokovaných by činil maximálně desetiny promile počtu občanů ČR – to by si na ně musel např. pan Okamura a jeho „duchem prostí“ příznivci najmout detektivní agenturu. Naprosto tragikomicky úsměvné je tvrzení designovaného premiéra, že by kvóty posílily extrémisty. Ten člověk snad žije na Marsu či nechce vidět posilování extremistů za situace, kdy je v ČR jen pár desítek uprchlíků a 0,2 promile muslimů.

Evidentně příspěvek na vrub uprchlíků je minimální. Dle této logiky by musela mít např. AfD v Německu tak cca 80% v Bundestagu. Další rady českých hlaviček (které si navíc myslí, že na to přišly první), že je třeba pomáhat na místě, jsou naprosto zbytné. To na Západě každý ví. Škoda jen, že to naše elity tajily až do roku 2015 (občanská válka v Sýrii začala již v r. 2011). No ale nakonec to musím říci. Přijde mi naprosto šokující, že takto reaguje valná většina národa, který v přepočtu na hlavu vyhnal nejvíce svých obyvatel v historii – minimálně tedy v Evropě. Jednalo se o 3 miliony českých Němců - (vylikvidováno – zavražděno bylo několik desítek tisíc německy mluvících lidí, a to již v době míru!). Kdo přišel s ideou „vylikvidace či odsunu“ a která strana si to „vzala do programu“ (tedy nejen ona), snad čtenář ví ("Tento národ přestal být v této válce už vůbec lidským, přestal být lidsky snesitelným a jeví se nám už jen jako jediná velká lidská nestvůra. Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat" - pronesl Edvard Beneš 12. května 1945 na brněnské radnici). Paralela se současností je evidentní. No ale majoritní část Čechů si odpoví typickým: „Mocnosti rozhodly“ (což je polopravda). Pročpak se nyní tedy neřídí rozhodnutím orgánů EU? To mne fakt zajímá, jak bude česká historiografie popisovat současnost.