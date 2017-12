Írán zajišťuje Asadovi 80 % jeho vojenské síly. S USA odmítá komunikovat

8. 12. 2017

Vysocí představitelé Trumpovy administrativy varovali, že Írán stupňuje své aktivity směřující k rozšiřování vlivu na Blízkém východě. Varovný dopis odeslaný veliteli íránských Revolučních gard Kásimu Sulejmánímu íránská strana ani neotevřela. USA slibují navrhnout regionální strategii zadržování prostředníků Teheránu na Blízkém východě.

Ředitel CIA Pompeo a poradce pro národní bezpečnost McMaster počátkem prosince rozsáhle hovořili o íránské expanzi do "slabých států" na Blízkém východě během Reaganova národně bezpečnostního fóra v Kalifornii.

Pompeo potvrdil, že nedávno odeslal dopis íránskému generálmajoru Kásimu Sulejmánímu, který velí zahraničním operacím Revolučních gard.

"Poslal jsem vyrozumění. Poslal jsem ho, protože fakticky signalizoval, že síly pod jeho kontrolou mohou fakticky ohrozit americké zájmy v Iráku," prohlásil šéf CIA.

"Odmítl dopis otevřít. Nezlomilo mi to srdce, abych řekl pravdu. Snažili jsme se mu v tom dopise sdělit, že budeme volat Írán k zodpovědnosti za jakékoliv útoky na americké zájmy v Iráku provedené silami, které jsou pod jeho kontrolou. Chtěli jsme se ujistit, že on a íránské vedení to zcela jasně chápou."

S odkazem na měnící se dynamiku v Iráku po referendu o kurdské nezávislosti a přítomnost Revolučních gard v Kirkúku, Pompeo prohlásil: "Stačí se jen podívat na posledních pár týdnů a úsilí Íránců rozšířit vliv v severním Iráku, spolu s jinými oblastmi v Iráku, abyste viděli, že íránské úsilí stát se hegemonickou mocností na Blízkém východě stále sílí."

V listopadu polooficiální íránské agentura Fars citovala vysoce postaveného íránského představitele Mohammada Golpayeganiho, který tvrdil, že zástupce CIA odeslal dopis generálu Sulejmánímu, když ten pobýval v syrském městě Albú Kamál.

"Nepřevezmu váš dopis, ani ho nebudu číst, a nemám, co bych těmto lidem řekl," citoval Golpayegani generála.

Také McMaster vystupoval na fóru agresívně. Dva měsíce předtím Trump oznámil svůj plán odstoupit od jaderné dohody s Íránem a čelit regionálním ambicím Íránu.

"To co Íránci provádějí na Blízkém východě je podpora a posilování cyklů násilí, tak aby mohli využít chaosu a slabých států k vytvoření závislosti na podpoře Íránu," prohlásil poradce pro národní bezpečnost.

Připsal za to vinu Obamově administrativě, aniž ji jmenoval. "V nedávných letech, můžeme zpětně říci, bylo nerealisticky nadějnou strategií, že vzhledem k jaderné dohodě... se Írán účinně integruje do regionu. Stal se přesný opak," prohlásil McMaster.

"Fakt že jsme se snažili Íránu přizpůsobit ho v globálním měřítku posílil a když prezident říká, že zdědil chaos na širším Blízkém východě, musíme se věnovat rostoucímu íránskému potenciálu, využití milic, prostředníků a teroristických organizací."

McMaster obvinil Írán, že sleduje v regionu "hegemonické záměry". Ten podle něj v Iráku provádí "podvratnou kampaň" a poskytuje podporu syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi, když "zhruba 80 % Asadových bojovníků tvoří íránští prostředníci v Sýrii, kteří mají zřídit pozemní spojení ke Středozemnímu moři."

Zejména jde o hrozbu, že by Írán měl armádu svých proxies "na hranici Izraele". V současnosti posiluje své vlivové sítě v Jemenu a jižním Libanonu.

Arabská média informují o opakovaných náletech izraelských letounů na íránské základny v Sýrii.

Trumpova administrativa pracuje na strategii, která by měla zadržovat íránskou expanzi v regionu a zabránit Íránu v získání jaderných zbraní.

