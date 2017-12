Debilizace veřejné diskuse

- Tady bude drobný problém, protože úctu k rozumu nám nově přineslo osvícenství, a velmi rychle z pozice racionality začalo bořit tzv. tradice, což byl především komplex norem chování, který udržoval obyvatelstvo ve strachu a poslušnosti vůči elitám.- Respektujme fakt, že co bylo a nebylo rodina, se v průběhu času značně měnilo; koncept rodiny, kterou tvoří jen muž, žena a děti a mají svrchovaná práva o takovéto rodině rozhodovat, je pořád ještě novinkou zrozenou někdy během průmyslové revoluce.- Lidé měli opravdu radost z maličkostí: když je třeba vrchnost neřezala po hlavě, nebo když jim nikdo nepředčítal myšlenky lidí, jako je pan Vondruška.- To si pan Vondruška trochu plete s konceptem společenské smlouvy, což byl další levičácký výmysl pseudoelit, jako byl John Locke nebo Jean-Jacques Rousseau.- Nicméně platí, že panovníci si určovali daně dle potřeby své, ne dle přání obyvatel; nechránili je před nikým, protože život obyčejných lidí neměl žádnou cenu.- Ad předpisy: určitě je moc neobtěžovali třeba pracovními předpisy, povinnou dovolenou nebo bezbariérovými toaletami. Je však vhodné nezapomenout na předpis, kterým je opravdu obtěžovali a docela dost. Na robotu. Povinnou práci pro majitele daného panství.- Robotu pak poprvé zregulovala neomarxistka Marie Terezie, kdy stanovila, že v létě se smí makat pouze 12 hodin denně. Od té doby jsme na šikmé ploše ke komunismu a pádu Říma.- Ano, žádné úřady neexistovaly a lidé si vážili toho, když je ve třiceti zabila úplavice a měli klid.- Jinými slovy obnovme feudalismus v nějaký nový podobě. Zavřeme se do světa svých rodin, jako třeba za normalizace. Říkejme tomu třeba… třeba Gulag.- Kdy a kde? Nic ve zlým, ale není historie týhle země spíše historií neustálých proher?- Rozhodně. Zvládli to tak, že se chopili tehdy čerstvé ideologie nacionalismu a rozbili tradiční feudální společnost, po jejímž obnovení Vondruška volá.- Vděčíme za to vzdělaným pseudoelitám, jako byli Jungmann, Dobrovský, Kollár, Palacký, Masaryk, Beneš, Štefánik a další. Vědět tehdy, co bude díky jejich práci plácat v dalekém roce 2017 rádoby historik Vondruška, vykašlou se na to. Spálí všechno, co česky sepsali a budou orodovat ve Vídni, ať nás nikdy, nikdy neopustí. Prostý lid, který si lidé jako Vondruška tak rádi berou do pusy, by s tím souhlasil, protože mu to bylo jedno.Zdroj ZDE