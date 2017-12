James Mattis: USA přestanou vyzbrojovat syrské Kurdy

6. 12. 2017

Americký ministr zahraničí James Mattis potvrdil vyjádření prezidenta Trumpa, podle nějž USA přestanou vyzbrojovat syrské Kurdy.

Během letecké cesty do Káhiry řekl Mattis novinářům, že očekává přechod k defenzivním operacím namísto vyzbrojování. Nevyjádřil se však, zda dodávky zbraní už byly zastaveny.

Americký prezident Donald Trump informoval před dvěma týdny telefonicky svůj turecký protějšek, že Washington přehodnocuje vojenskou podporu partnerů v Sýrii.

Syrská kurdská YPG vede jednotky Syrských demokratických sil (SDF), alianci kurdských a arabských milic bojujících s pomocí Američany vedené koalice proti IS.

Úřad tureckého prezidenta již předtím informoval, že USA nebudou dodávat zbraně kurdským bojovníkům v Sýrii.

Pentagon až dosud hovořil o "přehodnocení" dodávek zbraní kurdským silám, které Ankara považuje za hrozbu.

"YPG je vyzbrojena a když koalice zastaví ofenzívu, pak to zjevně nepotřebujete, potřebujete bezpečnost, potřebujete policejní síly, to znamená lokální síly, to znamená lidí, kteří zajistí, že se IS nevrátí," prohlásil Mattis.

Když byl dotázán, zda to konkrétně znamená, že USA přestanou vyzbrojovat YPG, Mattis řekl: "Ano, budeme postupovat přesně podle toho, co prezident oznámil."

Očekává se, že USA převezmou od YPG nazpět těžké zbraně a větší vozidla, ale pokud jde o lehčí zbraně, je nepravděpodobné, že by se to zdařilo v plném rozsahu.

