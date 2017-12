O "vymyšlené" hrozbě zpravodajské a politické války

Kácení model, díl X.:

6. 12. 2017 / Karel Dolejší

Zajímavé je porovnat dění v Británii se situací v České republice - o níž je široce známo, že patří k nejvýznamnějším rejdištím ruských agentů v kontinentální Evropě. Komentátoři zcela si jistí, že íránská raketová hrozba nestojí v Evropě za žádná protiopatření ZDE, jimž Teherán "dává zapravdu" otevřenými výhrůžkami ZDE podepřenými faktem úzké spolupráce s KLDR ZDE, se čelním útokem na slaměné panáky připojují k hlasům, podle nichž je hrozba ruské zpravodajské války účelově vymyšlena a v zásadě neexistuje ZDE.

V samotné Británii bylo v posledních letech v souvislosti s činností ruských tajných služeb zabito nejméně 16 osob. To reprezentuje výrazný návrat k poměrům za Stalinova života. Poté, co sovětský diktátor zemřel, se totiž sovětské vedení snažilo zlepšit vztahy se Západem a od vraždění na území států NATO v zásadě upustilo. To ale dávno neplatí. I takové statistiky představují důležitý indikátor skutečného stavu zpravodajské a politické války Ruska proti Západu.

Ruský propagandistický rozpočet vynaložený na televizi RT a web Sputnik činí podle MI6 600 milionů až 1 miliardu dolarů. Žádný podobný britský propagandistický kanál neexistuje. Chcete-li, můžete RT a Sputnik srovnávat s americkým Rádiem Svoboda zaměřeným na Rusko, postsovětský prostor, Balkán a Blízký východ. To ovšem již dávno není "státní", ale soukromou korporací s rozpočtem 116,8 milionu dolarů (2016) ZDE (pdf) - a zdaleka nemá takový dosah jako ruská propagandistická televize, kterou týdně sleduje 70 milionů lidí - z toho 36 milionů v Evropě a 8 milionů v USA ZDE. RT se tak umísťuje celosvětově těsně za mezinárodním vysíláním BBC a před Deutsche Welle nebo France 24. Naproti tomu Rádio Svoboda sleduje celosvětově 27 milionů uživatelů ZDE.



Britští zpravodajci zmiňují i rozdílnou psychologii na Západě a v Rusku. Zatímco západní politici a veřejnost chápou mír jako periodu, kdy je třeba využít dividendy a šetřit na armádě a i zpravodajských službách, ruské elity odjakživa považují mír za přechodné období sloužící k přípravě na příští válku. S tím souvisí i strategické vlivové operace na území NATO prováděné zpravodajskými agenturami, jejichž rozpočet ročně narůstá o 15 - 20 %.

Západní zpravodajské služby a propagandistický aparát jsou tedy ruskými přečísleny obdobně, jako západní síly rychlé reakce v případě hypotetického ruského útoku na Pobaltí - tady zhruba v poměru 6 : 1 - nemluvě o dalších nedostatcích.

V situaci, kdy v ČR do klíčových funkcí souvisejících s obranou a bezpečností nastupují osoby dlouhodobě kultivované institucemi, jako je například Institut slovanských strategických studií (ISSTRAS) ZDE ZDE, lze ovšem sotva očekávat něco jiného než pokračující bagatelizaci ruské politické a zpravodajské války proti Západu.

"Na Evropu se valí statisíce migrantů infiltrovaných islamistickými teroristy, ale Severoatlantická aliance místo obrany před islámskou invazí straší Ruskem," říká Tomio Okamura ZDE, v naprosté shodě s významnou částí tzv. levicových politiků a komentátorů - i těch, kteří proti němu v jiných souvislostech vystupují.

A podle tohoto rámcování bezpečnostní situace to v ČR také skutečně vypadá. Proti neexistujícím islamistickým teroristům se stát "chrání" železobetonovými zábranami ZDE, imaginárnímu boji s nimi pod tlakem Hradu uzpůsobuje akviziční politiku ministerstva obrany ZDE, ačkoliv schopnosti armády působit na reálném evropském bojišti dále upadají.

Zato jsme se dočkali česko-ruského diskusního fóra ZDE - a po nástupu nové vlády můžeme čekat nové kolo okřikování a umlčování každého, kdo si dovolí upozornit, že Rusko považuje status quo za válku se Západem, nikoliv za mír, jenž by bylo vhodné udržet.