Jak se Rusko snaží rozložit Českou republiku

6. 12. 2017

Zatímco se Čechům ztrácejí z dohledu svobody a výhody, které si vydobyli jako součást EU, pomahači Kremlu zesilují své aktivity - a někteří z nich jsou v předních vládních pozicích, napsala Anna Němcovová.

Demonstranti připomínající si letos výročí 17. listopadu věděli, že ruský vliv opět prosakuje do české politiky a totalitarismus se vrací jako zdánlivě odeznělá choroba.

"Ti kde dnes dřímou v evropských demokraciích se mohou zítra probudit v diktaturách," tvrdí aktivista Roman Máca z thinktanku Evropské hodnoty. Skupina monitoruje propagandistické kampaně a mnohé z nich vedou prokremelští hráči. Máca dostává od uživatelů sociální sítě Facebook výhrůžky, které mu slibují useknutí hlavy, podřezání, zastřelení nebo oběšení, nebo mu přejí, aby zemřel na rakovinu.

"Většina těch, kdo v České republice nenávidí EU, miluje Putina a Trumpa," říká Máca. "Sympatizují s autoritativními režimy. Putin je nejlepší lídr, jakého si mohou vybrat, protože si přejí rozbít EU a potrestat Západ."

Monitoring Evropských hodnot napočítal nejméně 30 webových stránek v češtině šířících proputinskou a protrumpovskou propagandu, stejně jako konspirace a hoaxy. Například server Aeronet.cz před čtyřmi lety přinášel zprávy o letectví. "Obsah se změnil v ruskou propagandu," říká Máca. "Doména byla anonymně registrována v Arizoně. Za stránkou stál Čech jménem Marek Pešl, který podle místního investigativního vyšetřování zmizel beze stopy."

Web je plný konspirací. Například jeden z nejnovějších článků tvrdí, že střelec z Las Vegas, který zabil 59 lidí a zranil více než 500 dalších, pracoval pro CIA. Další článek pojednává o hlavním Putinově propagandistovi Dmitriji Kiseljovovi.

Ale ruský vliv se neomezuje na okrajové weby. Je přítomen na předních pozicích v české vládě.

Tisíce Čechů sledovaly mainstreamové zprávy o nedávné cestě prezidenta Miloše Zemana do Ruska. Zeman označil politiku EU za "hloupou" a protiruské sankce za "pokrytecké".

"Měl jsem sen," řekl Zeman ruské agentuře TASS, "že v budoucnosti se Ruská federace stane členem Evropské unie. Pokud se vám to nelíbí, představte si, že EU vstoupí do Ruské federace," dodal Zeman na cestě do Soči, kde pochválil Putinovo vítězství v Sýrii.

Kritici vlivu Moskvy zaznamenali nepřiměřený počet diplomatů na ruském velvyslanectví. Vloni jich bylo v Praze 140 a další v Karlových Varech a v Brně.

Igor Lukeš, profesor historie a mezinárodních vztahů na Boston University, tvrdí, že Praha více než deset let sloužila jako základna ruských zpravodajských a bezpečnostních služeb, SVR a FSB. Kromě zaměstnanců SVR pracujících pod diplomatickým krytím na velvyslanectví je tu také řada agentů bez oficiálního krytí, kteří působí v ČR.

"Kromě toho," říká Lukeš, "FSB rekrutovala významný počet informátorů mezi velkou ruskou diasporou v Praze, Karlových Varech a jinde. Ale zřejmě největší stopa ruských zvláštních služeb je viditelná v elektronické sféře - zdá se, jako by na českých médiích pracovala celá jednotka specialistů na dezinformace."

BIS vloni ve výroční zprávě konstatuje, že ruské špionážní aktivity zesílily, a ministerstvo vnitra založilo zvláštní jednotku pro boj s dezinformacemi a propagandou.

"Myslím, že jsme se otevřeně postavili nepřiměřenému počtu ruských diplomatů zde v Praze," říká Josef Pazderka, novinář deníku Aktuálně.cz. "Je hanba, že jsme slabí, musíme najít řešení, i kdyby to vedlo k paralyzování českého velvyslanectví v Moskvě."

Pazderkova loňská kniha Invaze se zaměřuje na názory ruských vojáků, inteligence a disidentů, když ruské tanky v roce 1968 vjely do Prahy.

"Hlavním problémem je nízká důvěra v Evropu a její klíčové hodnoty," říká Pazderka. "Měli bychom bojovat s kremelskou propagandou, ale také bychom měli dělat více, abychom Čechům ukázali, co pro ně Evropská unie skutečně znamená, v reálných číslech: Více než 80 % našeho exportu jde do EU; jsme největšími příjemci evropských strukturálních fondů pro Polsku. Prakticky každý Čech používá nové silnice, renovovaná městská centra, kanalizace."

Mluvili jsme s Mácou na verandě kavárny na rohu Václavského náměstí během výročí Sametové revoluce. Několik desítek radikálů neonacistické strany DSSS se shromáždilo u nedaleké budovy oděvního obchodu New Yorker. Někteří přišli v uniformách milice a černých brýlích, ačkoliv bylo zataženo. Jejich lídr Vandas začal řvát do mikrofonu svůj protievropský projev, v němž vyzval Čechy, aby se zbavili "přistěhovalců, kteří zaplavují naši zemi jako kobylky".

Jeho projev se příliš nelišil od toho, co dnes můžete slyšet od ultrapravicových aktivistů v Maďarsku nebo dokonce v Německu. Mezi příznivci podobné politiky jsou však i bývalí mainstreamoví politici. Jedním z nich je exprezident Václav Klaus, který na žádost o poskytnutí rozhovoru pro Daily Beast reagoval vyjádřením: "Nemám zájem hovořit s americkou publikací."

Podrobnosti v angličtině: ZDE