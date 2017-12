Referendum, rozbuška pod českou demokracií

Přečetli jsme:

6. 12. 2017

Ačkoliv ani ve Švýcarsku není referendum nástrojem běžného vládnutí, ale jen jeho doplňkem, v Česku se nabízí coby všelék na neduhy zastupitelské demokracie. Metody přímé demokracie − referenda, přímá volba a odvolatelnost politiků − se vydávají za nejvyšší formu demokracie. Kdo nesouhlasí, je usazen konstatováním: "Co jste to za demokrata? My se lidí nebojíme!" Tyto nástroje v nejčistší podobě propaguje Okamurova SPD. Vedle metod všelidového rozhodování se objevují návrhy směřující k dekonstrukci zastupitelské demokracie. Na celostátní úrovni někteří politici doporučují redukovat sněmovnu na polovinu a Senát zcela zlikvidovat. Současně se objevuje debata o rušení zastupitelských orgánů na krajské i obecní úrovni.

